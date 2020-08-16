Лукашенко продовжив повноваження старого уряду республіки



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Лукашенко продовжив повноваження старого уряду республіки

Лукашенко доручив прем’єр-міністру, міністрам і головам державних комітетів здійснювати свої повноваження до сформування нового складу Ради

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ “Про повноваження уряду Республіки Білорусь”, яким доручив прем’єр-міністру і членам уряду виконувати їх функції до формування нового складу кабміну.

Про це повідомило в суботу державне агентство БелТА.

У зв’язку зі складанням урядом повноважень перед новообраним Президентом згідно ч.3 ст.106 Конституції Білорусі і відповідно до ч.11 цієї статті і пунктом 7 ст.84 Конституції глава держави доручив прем’єр-міністру, міністрам і головам державних комітетів здійснювати свої повноваження до сформування нового складу Ради Міністрів шляхом видання Президентом правових актів про призначення на зазначені посади.

Указом встановлюється, що до нового складу Ради Міністрів за посадою входять голови Комітету державного контролю, Президії Національної академії наук, Національного статистичного комітету, правління Білоруського республіканського союзу споживчих товариств.

Нагадаємо, 15 серпня у Мінську тисячі людей прийшли до місця загибелі протестувальника Александра Тарайковського на громадське прощання з ним.

У загиблого 34-річного Олександра Тарайковського залишилася трирічна дочка.

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