Мадуро не виключає громадянської війни у Венесуелі



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Ніколас Мадуро виступає на мітингу на свою підтримку у Каракасі, Венесуела, 2 лютого 2019 року

Мадуро заявив, що «не здасть Венесуелу»

Президент Венесуели Ніколас Мадуро не виключає ймовірності переходу нинішньої політичної кризи в громадянську війну.

Про це Мадуро заявив в інтерв'ю, що вийшло в ефір 3 лютого на іспанському телеканалі La Sexta.

«Усе залежить від градуса божевілля і агресивності північної імперії і її західних союзників», – сказав президент Венесуели

За словами Мадуро, офіційний Каракас «бажає, щоб ніхто не втручався у внутрішні справи» Венесуели.

«Ми готові захищати нашу країну» і «не здамо Венесуелу», додав він.

Президент США Дональд Трамп у поширеному 3 лютого інтерв’ю заявив, що Вашингтон розглядає військову інтервенцію до Венесуели як один із варіантів дій проти режиму президента Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, раніше генерал Військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Янес у своєму відеозверненні підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо та визнав його тимчасовим президентом країни.

Посол Венесуели в Іраку Джонатан Веласко Рамірес визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо президентом країни.

Віце-президент США Майк Пенс, виступаючи в Майамі (штат Флорида) перед емігрантами з Венесуели, закликав «покласти край диктатурі Ніколаса Мадуро».

Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до конституції країни.

Джерело: Радіо Свобода