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    У світі

    Мадуро не виключає громадянської війни у Венесуелі

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    <span>Ніколас Мадуро виступає на мітингу на свою підтримку у Каракасі, Венесуела, 2 лютого 2019 року</span> - Мадуро не виключає громадянської війни у Венесуелі
    Ніколас Мадуро виступає на мітингу на свою підтримку у Каракасі, Венесуела, 2 лютого 2019 року

    Мадуро заявив, що «не здасть Венесуелу»

    Президент Венесуели Ніколас Мадуро не виключає ймовірності переходу нинішньої політичної кризи в громадянську війну.

    Про це Мадуро заявив в інтерв'ю, що вийшло в ефір 3 лютого на іспанському телеканалі La Sexta.

    «Усе залежить від градуса божевілля і агресивності північної імперії і її західних союзників», – сказав президент Венесуели

    За словами Мадуро, офіційний Каракас «бажає, щоб ніхто не втручався у внутрішні справи» Венесуели.

    «Ми готові захищати нашу країну» і «не здамо Венесуелу», додав він.

    Президент США Дональд Трамп у поширеному 3 лютого інтерв’ю заявив, що Вашингтон розглядає військову інтервенцію до Венесуели як один із варіантів дій проти режиму президента Ніколаса Мадуро.

    Нагадаємо, раніше генерал Військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Янес у своєму відеозверненні підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо та визнав його тимчасовим президентом країни.

    Посол Венесуели в Іраку Джонатан Веласко Рамірес визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо президентом країни.

    Віце-президент США Майк Пенс, виступаючи в Майамі (штат Флорида) перед емігрантами з Венесуели, закликав «покласти край диктатурі Ніколаса Мадуро».

    Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до конституції країни.

    Джерело: Радіо Свобода

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