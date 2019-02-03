Мадуро не виключає громадянської війни у Венесуелі
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Мадуро заявив, що «не здасть Венесуелу»
Президент Венесуели Ніколас Мадуро не виключає ймовірності переходу нинішньої політичної кризи в громадянську війну.
Про це Мадуро заявив в інтерв'ю, що вийшло в ефір 3 лютого на іспанському телеканалі La Sexta.
«Усе залежить від градуса божевілля і агресивності північної імперії і її західних союзників», – сказав президент Венесуели
За словами Мадуро, офіційний Каракас «бажає, щоб ніхто не втручався у внутрішні справи» Венесуели.
«Ми готові захищати нашу країну» і «не здамо Венесуелу», додав він.
Президент США Дональд Трамп у поширеному 3 лютого інтерв’ю заявив, що Вашингтон розглядає військову інтервенцію до Венесуели як один із варіантів дій проти режиму президента Ніколаса Мадуро.
Нагадаємо, раніше генерал Військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Янес у своєму відеозверненні підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо та визнав його тимчасовим президентом країни.
Посол Венесуели в Іраку Джонатан Веласко Рамірес визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо президентом країни.
Віце-президент США Майк Пенс, виступаючи в Майамі (штат Флорида) перед емігрантами з Венесуели, закликав «покласти край диктатурі Ніколаса Мадуро».
Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до конституції країни.
Джерело: Радіо Свобода