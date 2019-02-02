Венесуельський генерал перейшов на бік тимчасового президента Гуайдо



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Родрігес заявив, що готовий виконувати накази тимчасового президента Хуана Гуайдо (на фото)

У венесуельских ВПС військового назвали зрадником

Генерал Військово-повітряних сил Венесуели Франсиско Естебан Янес Родрігес заявив, що визнає лідера опозиції Хуйана Гуйадо легітимним президентом країни. У венесуельских ВПС військового назвали зрадником.

Відеозвернення Родрігеса, який є дивізіонним генералом та директором стратегічного планування ВПС, опублікували в Twitter.

Генерал наголосив, що він не визнає «диктаторську владу» президента країни Ніколаса Мадуро і готовий виконувати накази тимчасового президента Хуана Гуайдо. Також він стверджує, що 90% військових не підтримують Мадуро.

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El Gral/D Francisco Yanez Rodriguez, es el actual Dir de Planificación Estratégica del Estado Mayor General de l Aviacion

Egresó de la Escuela de Aviacion Militar en el 87 siendo el Alferez Mayor de su promoción. Hijo del General de Division Francisco Yanez Mendez pic.twitter.com/yEAKZIxCe7 — Sergio Contreras B:. (@SContrerasB) February 2, 2019

В акаунтах ВПС Венесуели згодом з’явилися фото Родрігеса із написом «зрадник».

Нагадаємо, віце-президент США Майк Пенс, виступаючи в Майамі (штат Флорида) перед емігрантами з Венесуели, закликав «покласти край диктатурі Ніколаса Мадуро».

Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до конституції країни.

Джерело: Громадське