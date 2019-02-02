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    У світі

    Венесуельський генерал перейшов на бік тимчасового президента Гуайдо

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    Родрігес заявив, що готовий&nbsp;виконувати накази тимчасового президента Хуана Гуайдо (на фото) - Венесуельський генерал перейшов на бік тимчасового президента Гуайдо
    Родрігес заявив, що готовий виконувати накази тимчасового президента Хуана Гуайдо (на фото)

    У венесуельских ВПС військового назвали зрадником

    Генерал Військово-повітряних сил Венесуели Франсиско Естебан Янес Родрігес заявив, що визнає лідера опозиції Хуйана Гуйадо легітимним президентом країни. У венесуельских ВПС військового назвали зрадником.

    Відеозвернення Родрігеса, який є дивізіонним генералом та директором стратегічного планування ВПС, опублікували в Twitter.

    Генерал наголосив, що він не визнає «диктаторську владу» президента країни Ніколаса Мадуро і готовий виконувати накази тимчасового президента Хуана Гуайдо. Також він стверджує, що 90% військових не підтримують Мадуро.

    В акаунтах ВПС Венесуели згодом з’явилися фото Родрігеса із написом «зрадник».

    Нагадаємо, віце-президент США Майк Пенс, виступаючи в Майамі (штат Флорида) перед емігрантами з Венесуели, закликав «покласти край диктатурі Ніколаса Мадуро».

    Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до конституції країни.

    Джерело: Громадське

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