Віце-президент США закликав народ Венесуели покінчити з диктатурою Мадуро



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За словами Пенса, на більш ранньому етапі всі варіанти дій були можливі, однак Мадуро ними не скористався

«Це не час для діалогу. Прийшов час дій», - підкреслив віце-президент США, відхиливши можливість переговорів з режимом Мадуро

Віце-президент США Майк Пенс, виступаючи в Майамі (штат Флорида) перед емігрантами з Венесуели, закликав «покласти край диктатурі Ніколаса Мадуро».

Відповідне звернення Пенс зробив в п'ятницю, 1 лютого, напередодні запланованих на суботу масових протестів опозиції, очолюваної тимчасовим главою Венесуели Хуаном Гуайдо.

«Це не час для діалогу. Прийшов час дій», - підкреслив віце-президент США, відхиливши можливість переговорів з режимом Мадуро.

За словами Пенса, на більш ранньому етапі всі варіанти дій були можливі, однак Мадуро ними не скористався.

«Прийшов час раз і назавжди покласти край диктатурі Мадуро», - заявив Майк Пенс, який серед усіх представників адміністрації Дональда Трампа найбільш активно виступає з критикою на адресу венесуельського лідера.

Нагадаємо, Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до конституції країни.

Reuters із посиланням на два джерела, близькі до російських приватних військових компаній, повідомляло, що до Венесуели прибули близько 400 російських найманців для охорони Мадуро.

За даними ООН, під час акцій протесту у Венесуелі щонайменше 40 людей були вбиті та ще 850 були затримані.

Джерело: DW