Посол Венесуели в Іраку визнав Гуайдо президентом країни
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Дипломат каже, що посадовці мають бути з народом
Посол Венесуели в Іраку Джонатан Веласко Рамірес визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо президентом країни. Про це повідомляє El Nacional.
Як повідомляється, у своєму відеозверненні Рамірес заявив, що вважає лідера опозиції тимчасовим виконуючим обов'язки президента Венесуели.
«Наше місце знаходиться поруч з народом, Конституцією і Національними зборами як єдиною законною владою», - сказав посол.
Зазначається, що на посаду посла Венесуели в Іраку Рамірес був призначений в 2013 році тодішнім президентом Уго Чавесом.
Нагадаємо, раніше генерал Військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Янес у своєму відеозверненні підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо та визнав його тимчасовим президентом країни.
Віце-президент США Майк Пенс, виступаючи в Майамі (штат Флорида) перед емігрантами з Венесуели, закликав «покласти край диктатурі Ніколаса Мадуро».
Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до конституції країни.
Джерело: РБК-Україна