Посол Венесуели в Іраку визнав Гуайдо президентом країни



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Рамірес заявив, що вважає лідера опозиції Гуайдо (на фото) тимчасовим виконуючим обов'язки президента Венесуели

Дипломат каже, що посадовці мають бути з народом

Посол Венесуели в Іраку Джонатан Веласко Рамірес визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо президентом країни. Про це повідомляє El Nacional.

Як повідомляється, у своєму відеозверненні Рамірес заявив, що вважає лідера опозиції тимчасовим виконуючим обов'язки президента Венесуели.

«Наше місце знаходиться поруч з народом, Конституцією і Національними зборами як єдиною законною владою», - сказав посол.

Зазначається, що на посаду посла Венесуели в Іраку Рамірес був призначений в 2013 році тодішнім президентом Уго Чавесом.

Нагадаємо, раніше генерал Військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Янес у своєму відеозверненні підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо та визнав його тимчасовим президентом країни.

Віце-президент США Майк Пенс, виступаючи в Майамі (штат Флорида) перед емігрантами з Венесуели, закликав «покласти край диктатурі Ніколаса Мадуро».

Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до конституції країни.

Джерело: РБК-Україна