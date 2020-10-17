Макрон назвав ісламістським терактом жорстоке вбивство вчителя під Парижем



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Президент Франції Еммануель Макрон прибув на місце вбивства неподалік Парижа Фото: AFP

Розслідування вбивства доручено антитерористичному підрозділу прокуратури Франції

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вбивство вчителя у передмісті Парижа є ісламістським терактом.

Про це Макрон сказав, прибувши на місце злочину.

Як додає DW, у МВС Франції створено кризовий штаб, розслідування доручено антитерористичному підрозділу прокуратури.

Міністр національної освіти Франції Жан-Мішель Бланке заявив, що республіка зазнала нападу внаслідок «мерзенного вбивства».

«Наша єдність і стійкість – єдині відповіді на жахіття ісламістського тероризму», – підкреслив він.

Також Le Parisien повідомляє, що у Франції було затримано чотирьох осіб, які є родичами нападника, серед них - один неповнолітній.

Нагадаємо, 16 жовтня у передмісті Парижа чоловік обезголовив шкільного вчителя історії та географії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo для демонстрації свободи слова. Нападник після вбивства вчителя спробував атакувати поліцейських з ножем, його застрелили.

За інформацією ЗМІ, зловмисник, який обезголовив вчителя у передмісті Парижа, – 18-річний уродженець Москви. Молодий чоловік за національністю начебто був чеченцем.

Як відомо, наприкінці вересня біля колишнього офісу сатиричного журналу Charlie Hebdo поранили двох людей, нападник був із ножем. Цей напад також кваліфікували як пов'язаний з тероризмом. Він стався на тлі судового процесу над обвинуваченими у справі про терористичну атаку на Charlie Hebdo 2015 року.

Причиною того нападу стали карикатури на пророка Мухаммеда. Загалом загинули 17 людей – як працівників Charlie Hebdo, так і випадкових перехожих. Нападників застрелили, на лаві ж підсудних перебувають ті, хто допомагав їм в організації нападу.