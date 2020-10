У Франції обезголовили вчителя, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда

Прокуратура порушила справу за статтями «убивство у межах терористичної діяльності» та «терористична злочинна організація»

У передмісті Парижа чоловік обезголовив шкільного вчителя історії та географії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo для демонстрації свободи слова.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що інцидент стався в містечку Конфлан-Сент-Онорин на північному заході від столиці Франції. Поліція отримала повідомлення про підозрілу особу, яка вешталася навколо школи. Приїхавши на місце, правоохоронці спочатку виявили жертву, а потім і підозрюваного, який перебував в 200 метрах.

Коли той спробував атакувати поліцейських з ножем, його застрелили. Тепер місце злочину оточене, там проводяться слідчі дії. Поліція рекомендувала місцевим жителям на час уникати цього місця.

VIDEO ALERT: A man has been beheaded in the streets of #Paris. Police have shot dead the attacker. - #France



Story: https://t.co/5f9LQJNu5A pic.twitter.com/3rtKRSjmDS