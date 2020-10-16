У Франції обезголовили вчителя, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда



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Нападник після вбивства вчителя спробував атакувати поліцейських з ножем, його застрелили

Прокуратура порушила справу за статтями «убивство у межах терористичної діяльності» та «терористична злочинна організація»

У передмісті Парижа чоловік обезголовив шкільного вчителя історії та географії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo для демонстрації свободи слова.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що інцидент стався в містечку Конфлан-Сент-Онорин на північному заході від столиці Франції. Поліція отримала повідомлення про підозрілу особу, яка вешталася навколо школи. Приїхавши на місце, правоохоронці спочатку виявили жертву, а потім і підозрюваного, який перебував в 200 метрах.

Коли той спробував атакувати поліцейських з ножем, його застрелили. Тепер місце злочину оточене, там проводяться слідчі дії. Поліція рекомендувала місцевим жителям на час уникати цього місця.

VIDEO ALERT: A man has been beheaded in the streets of #Paris. Police have shot dead the attacker. - #France



Story: https://t.co/5f9LQJNu5A pic.twitter.com/3rtKRSjmDS — Sheeraz Raza (@SheerazRaza) October 16, 2020

Слідство очолив прокурор, який займається справами, пов'язаними з тероризмом. Глава МВС Франції Жеральд Дарманен, який прямував в Марокко, негайно повертається в Париж.

За попередніми даними поліції, нападник – родич одного з учнів – громадянин Алжиру 1972 року народження, який обурився тим, що вчитель показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда.

Le Figaro зазначає, що правоохоронці не могли наблизитись до зловмисника, бо той мав жилет із вибухівкою.

До розслідування вбивства долучили Національну антитерористичну прокуратуру Франції, порушено справу за статтями «убивство у межах терористичної діяльності» та «терористична злочинна організація».

Нагадаємо, наприкінці вересня біля колишнього офісу сатиричного журналу Charlie Hebdo поранили двох людей, нападник був із ножем. Цей напад також кваліфікували як пов'язаний з тероризмом. Він стався на тлі судового процесу над обвинуваченими у справі про терористичну атаку на Charlie Hebdo 2015 року.

Причиною того нападу стали карикатури на пророка Мухаммеда. Загалом загинули 17 людей – як працівників Charlie Hebdo, так і випадкових перехожих. Нападників застрелили, на лаві ж підсудних перебувають ті, хто допомагав їм в організації нападу.