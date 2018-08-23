ЗМІ: Манафорту реально загрожує до 10 років ув’язнення



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Пол Манафорт

Манафорт визнаний винним за усіма основними звинуваченнями, тому прокурори навряд розпочнуть процес заново, вважає журналістка

Експерти та юристи у США прогнозують, що колишній політтехнолог Дональда Трампа Пол Манафорт отримає реальний вирок терміном від семи до 10 років.

Про це в ефірі «Громадського» повідомила Тетяна Ворожко, журналістка української служби «Голосу Америки».

Зазначимо, 21 серпня суд присяжних визнав Манафорта винним за вісьмома пунктами звинувачення із 18. Тепер суддя Федерального суду в Александрії, штат Вірджинія, має вирішити чи ухвалювати рішення присяжних.

За словами журналістки, ймовірніше за все, суддя схвалить вирок.

«Що стосується терміну ув'язнення, ми знаємо, що Манафорту загрожує до 80 років ув’язнення, це буде окреме слухання з приводу того, який буде термін. Є окреме агентство, яке визначає і підраховує за певною формулою, який має бути термін. Але юристи та експерти кажуть, що реально це сім - 10 років. Після цього будуть слухання, адвокати будуть просити менший термін, прокурори будуть, ймовірно, вимагати довшого терміну, але рішення буде приймати одноосібно суддя», - сказала Вороджко.

Вона наголосила, що прокурори уповноважені розпочати процес проти Манафорта заново. Водночас, на думку журналістки, вони не будуть цього робити

«Оскільки, було три основних звинувачення, які містились у різних пунктах. І Манафорт визнаний винним за усіма основними звинуваченнями: тобто банківське шахрайство, приховування іноземних банківських рахунків, а також ухилення від сплати податків», - пояснила вона.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав «дуже сумним» вердикт у справі колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта.