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Маск наказав розпочати звільнення працівників Twitter

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Маск наказав розпочати звільнення працівників Twitter
Наприкінці жовтня Ілон Маск купив Twitter
фото з відкритих джерел

Маск може уникнути виплати грантів працівникам Twitter

Засновник SpaceX і мільярдер Ілон Маск, який придбав соціальну мережу Twitter, наказав розпочати звільнення працівників цієї компанії. Про це повідомляє NYT.

Маск наказав провести скорочення по всій компанії, причому деякі команди буде скорочено більше, ніж інші. Деяких менеджерів попросили скласти списки співробітників, які підлягають скороченню.

Масштаб скорочень поки що визначити не вдалося. Наразі у Twitter працює близько 7500 співробітників.

Звільнення відбудуться до 1 листопада — дати, коли співробітники мали отримати гранти на акції як частину своєї компенсації. Такі гранти зазвичай складають значну частку заробітної плати працівників. Звільнивши працівників до цієї дати, Маск може уникнути виплати грантів.

Як раніше повідомлялося, мільярдер Ілон Маск купив соцмережу Twitter. Про це Маск написав на своїй сторінці, опублікувавши відповідне відео. Маск розмістив відео, на якому входить до штаб-квартири Twitter...з особистим рукомийником.

Маск пояснив, що придбав соціальну мережу Twitter, щоб мати цифрову платформу для обговорення.

Нагадаємо, угоду про покупку Twitter Маск уклав у квітні, але пізніше вирішив відмовитися від придбання. Одним із приводів стало те, що представники Twitter не надали йому дані про спам-боти та підроблені акаунти. Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що він орієнтувався також на дії Путіна щодо війни в Україні.

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Теги: Ілон Маск звільнення Twitter

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