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«Він грає у шахи майже так само добре, як айфон. В іншому він ідіот»: Ілон Маск принизив Каспарова

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Він грає у шахи майже так само добре, як айфон. В іншому він ідіот»: Ілон Маск принизив Каспарова
фото: Bloomberg

Війна в Україні спричинила гостру дискусію між американцем Ілоном Маском та росіянином Гаррі Каспаровим

Американський підприємець Ілон Маск жорстко відповів 13-му чемпіону світу з шахів Гаррі Каспарову (визнаний в РФ іноагентом). Раніше Маск опублікував свій план щодо врегулювання ситуації в Україні, а Каспаров назвав його «моральним ідіотизмом».

Ілон Маск не забарився з відповіддю на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

«Це правда, що Каспаров грає у шахи майже так само добре, як мій айфон. А в іншому він ідіот», – написав Маск.

Нагадаємо, раніше Гаррі Каспаров поділився думками, що люди, які сидять у затишку в своїх особняках у Кремнієвій долині, розповідають Україні, як вести свої власні справи. Також Каспаров погодився, що є потенційна загроза ядерної війни, але вона стане ще гіршою, якщо світ поступиться: «Якщо Путін атакує Польщу чи Литву, країни НАТО, ви відійдете чи запустите артилерійський вогонь, що означає, що американські солдати будуть на лінії фронту? Україна робить те, заради чого було створено НАТО. І це лінія фронту боротьби між свободою і тиранією».

На питання, кого Каспаров мав на увазі, коли говорив про Кремнієву долину, то Гаррі відповів, що багатьох, але Ілон Маск входить у цей список: «Все почалося з Ілона Маска. На жаль, список великий. Знову ж таки, це моральний ідіотизм».

Вперше Гаррі Каспаров став чемпіоном світу з шахів у 1985 році, перемігши Анатолія Карпова. Протягом багатьох років він очолював рейтинг Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ). У 1999 році він досяг рекордного показника (2851), який лише в 2012 році перекрив норвежець Магнус Карлсен.

Нагадаємо, раніше американський бізнесмен, винахідник, Ілон Маск викликав неабиякий скандал своїми міркуваннями про можливу мирну угоду між Україною та країною-терористкою РФ. Нагадаємо, мільярдер тоді, зокрема, запропонував віддати Росії окупований Крим і ще раз провести псевдореферендуми на загарбаних територіях.  

Президент України Володимир Зеленський відреагував на допис Маска, запропонувавши два варіанти вибору для нього: «Що Ілон Маск обирає: тих, хто підтримує Україну, чи тих, хто на боці Росії?»

Своєю чергою Маск відповів у Twitter президентові України Володимиру Зеленському, мовляв, все ще підтримує нашу країну, але він вважає, що масштабна ескалація війни може завдати великої шкоди як Україні, так і світу.

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