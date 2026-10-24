Радник президента відповів на звинувачення Маска на адресу ЗСУ

Сергій Флеш заявив, що обмеження швидкості терміналів в Україні унеможливлюють їх використання для далекобійних ударів

Радник президента України Сергій Флеш відреагував на заяви американського мільярдера Ілона Маска про використання Starlink українськими військовими для атак безпілотниками. Він наголосив, що в Україні діють обмеження, які не дозволяють використовувати комерційні термінали для далекобійних ударів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву.

За словами радника, із лютого 2026 року всі термінали Starlink на території України, зокрема на тимчасово окупованих територіях, мають обмеження швидкості переміщення на рівні 70-90 км/год. «Над територією Росії Starlink не працює», – зазначив Флеш.

Він стверджує, що через ці обмеження українські військові фізично не можуть використовувати комерційні термінали Starlink для далекобійних ударів. Також радник президента здивований, що очыльник компанії не знає про обмеження Starlink на удари вглиб російської території.

Волонтер Сергій Стерненко також заперечив звинувачення Ілона Маска. За його словами, Україна не використовувала цивільний Starlink для виконання бойових місій безпілотниками, оскільки це було технічно неможливо.

Стерненко пояснив, що в лютому 2026 року запровадили систему «білих списків» для терміналів Starlink. Стаціонарні пристрої могли реєструвати як військові, так і цивільні. Однак для роботи під час руху термінал потрібно було внести до спеціального списку та підключити до військової системи Starshield. За словами волонтера, місії безпілотників, які потребували супутникового зв’язку, могли виконуватися лише з використанням Starshield.

Нагадаємо, що американський мільярдер Ілон Маск заявив, що українські військові порушили умови використання Starlink, застосовуючи супутниковий зв’язок для ударів безпілотниками. За його словами, компанія SpaceX минулого тижня закрила цю можливість, однак сам сервіс залишається критично важливим для оборони України.