У Дніпрі у будівлі з виборчою дільницею сталася пожежа (фото, відео)



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До ліквідації пожежі було залучено 17 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Фото: ДСНС

Пожежа виникла у підвальному приміщенні лікарні

У суботу, 20 липня, о 08:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в лікарні на площі Соборній міста Дніпро.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, пожежа виникла у Комунальному закладі «Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня».

Горіли кабелі в підвальному приміщенні в блоці безперебійного живлення у серверній шафі 10 метрів погонних. Внаслідок пожежі виникло сильне задимлення на вище розташованих поверхах.

Як відомо, на першому поверсі лікарні розміщена виборча дільниця №121225, (округ №27).

За допомогою переносного пожежного турбовентилятора рятувальники здійснили видалення диму, який утворився внаслідок пожежі.

Завдяки злагодженим діям рятувальників та медичних працівників виведено на свіже повітря 81 особу, з них 10 дітей.

Загиблих та постраждалих немає.

О 09:28 пожежу локалізовано та о 09:39 повністю ліквідовано.

До ліквідації пожежі було залучено 17 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.