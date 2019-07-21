У Дніпрі у будівлі з виборчою дільницею сталася пожежа (фото, відео)
Пожежа виникла у підвальному приміщенні лікарні
У суботу, 20 липня, о 08:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в лікарні на площі Соборній міста Дніпро.
Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, пожежа виникла у Комунальному закладі «Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня».
Горіли кабелі в підвальному приміщенні в блоці безперебійного живлення у серверній шафі 10 метрів погонних. Внаслідок пожежі виникло сильне задимлення на вище розташованих поверхах.
Як відомо, на першому поверсі лікарні розміщена виборча дільниця №121225, (округ №27).
За допомогою переносного пожежного турбовентилятора рятувальники здійснили видалення диму, який утворився внаслідок пожежі.
Завдяки злагодженим діям рятувальників та медичних працівників виведено на свіже повітря 81 особу, з них 10 дітей.
Загиблих та постраждалих немає.
О 09:28 пожежу локалізовано та о 09:39 повністю ліквідовано.
До ліквідації пожежі було залучено 17 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.