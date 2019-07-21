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    Події в Україні

    У Дніпрі у будівлі з виборчою дільницею сталася пожежа (фото, відео)

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    <span lang="UK">До ліквідації пожежі </span><span lang="UK">було </span><span lang="UK">залучено 17 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки</span> - У Дніпрі у будівлі з виборчою дільницею сталася пожежа (фото, відео)
    До ліквідації пожежі було залучено 17 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки
    Фото: ДСНС

    Пожежа виникла у підвальному приміщенні лікарні

    У суботу, 20 липня, о 08:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в лікарні на площі Соборній міста Дніпро.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, пожежа виникла у Комунальному закладі «Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня».

    Горіли кабелі в підвальному приміщенні в блоці безперебійного живлення у серверній шафі 10 метрів погонних. Внаслідок пожежі виникло сильне задимлення на вище розташованих поверхах.

    Як відомо, на першому поверсі лікарні розміщена виборча дільниця №121225, (округ №27).

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    За допомогою переносного пожежного турбовентилятора рятувальники здійснили видалення диму, який утворився внаслідок пожежі.

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    У Дніпрі у будівлі з виборчою дільницею сталася пожежа (фото, відео)
    У Дніпрі у будівлі з виборчою дільницею сталася пожежа (фото, відео)
    У Дніпрі у будівлі з виборчою дільницею сталася пожежа (фото, відео)
    У Дніпрі у будівлі з виборчою дільницею сталася пожежа (фото, відео)

    Завдяки злагодженим діям рятувальників та медичних працівників виведено на свіже повітря 81 особу, з них 10 дітей.

    Загиблих та постраждалих немає.

    О 09:28 пожежу локалізовано та о 09:39 повністю ліквідовано.

    До ліквідації пожежі було залучено 17 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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