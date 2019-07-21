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    У Києві на території ТЕЦ спалахнула пожежа

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    У Києві на території ТЕЦ спалахнула пожежа

    Причиною загорання стало коротке замкнення електропроводів

    Близько 22:00 суботи, 20 липня, на вулиці Гната Хоткевича на лівому березі Києва сталася пожежа на території ТЕЦ.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Сталося коротке замкнення електропроводів з послідуючим горінням силового агрегату, який розташований на спеціалізованому козловому крані. На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи», - зазначили в столичній ДСНС.

    Як уточнили в ДСНС, о 22:08 пожежу було локалізовано, а вже о 22:26 — ліквідовано.

    Постраждалих немає. 

    На місці події працювали п'ять одиниць техніки та 23 особи особового складу Головного управління ДСНС України у м. Києві.

    Потерпілих немає. 

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