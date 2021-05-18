В Індії від коронавірусу померла рекордна кількість людей. Відкривають лікарні на вулицях
Місць в лікарнях бракує, подекуди хворі індуси лежать під деревами, а крапельниця з ліками звисає з гілки
Ситуація з коронавірусом в Індії залишається напруженою. За минулу добу в країні від наслідків захворювання померла рекордна кількість пацієнтів. За даними Міністерства охорони здоров’я і сімейного благополуччя країни, за останні 24 години зафіксували 4 329 летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом.
За добу в Індії Covid-19 виявили у 263 533 осіб.
#CoronaVirusUpdates:— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) May 18, 2021
#COVID19 India Tracker
(As on 18 May, 2021, 08:00 AM)
Confirmed cases: 2,52,28,996
Recovered: 2,15,96,512 (85.60%)
Active cases: 33,53,765 (13.29%)
Deaths: 2,74,390 (1.10%)#IndiaFightsCorona#Unite2FightCorona#StaySafe @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/pal3avinU2
Тим часом в індійському селі Мевля-Гопальгет лікарі альтернативної медицини відкрили імпровізовану клініку просто неба, де лікують пацієнтів з ковідом. Як пише Reuters, Мевля-Гопальгет розташована в найбільш густонаселеному штаті Індії, Уттар-Прадеш, за 90 хвилин їзди від столиці країни Делі.
У селі нема ані лікаря, ані медичного закладу. Поблизу, як зазначається, є державна лікарня, але в ній немає вільних ліжок, а жителі села кажуть, що не можуть дозволити собі приватні клініки.
Хворі лежать на розкладачках під деревом, а пакет з глюкозою звисає з гілки. Навколо пасуться корови, а на землі розкидані шприци і порожні пакети з ліками.
Дехто вважає, що лежання під деревом, відомим лікувальними властивостями, підвищить рівень кисню в організмі людини. Проте нема жодних наукових підстав для цього твердження.
Індія є одним з епіцентрів пандемії у світі. Щоденно на Індію припадає близько третини усіх виявлених у світі випадків коронавірусу. Прем’єр Індії Нарендра Моді заявив, що країна зіштовхнулася з «цунамі» інфікувань.
Загальна кількість інфікованих в Індії становить понад 25,2 мільйона.
Від наслідків захворювання померло понад 278 тисяч осіб. Індія разом з США та Бразилією є однією з найбільш постраждалих від пандемії країн.
Нагадаємо, індійське керівництво визнало факт масштабного скидання до річки Ганг тіл людей, померлих від коронавірусу.