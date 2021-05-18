В Індії від коронавірусу померла рекордна кількість людей. Відкривають лікарні на вулицях

Індія є одним з епіцентрів пандемії у світі

Місць в лікарнях бракує, подекуди хворі індуси лежать під деревами, а крапельниця з ліками звисає з гілки

Ситуація з коронавірусом в Індії залишається напруженою. За минулу добу в країні від наслідків захворювання померла рекордна кількість пацієнтів. За даними Міністерства охорони здоров’я і сімейного благополуччя країни, за останні 24 години зафіксували 4 329 летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом.

За добу в Індії Covid-19 виявили у 263 533 осіб.

Тим часом в індійському селі Мевля-Гопальгет лікарі альтернативної медицини відкрили імпровізовану клініку просто неба, де лікують пацієнтів з ковідом. Як пише Reuters, Мевля-Гопальгет розташована в найбільш густонаселеному штаті Індії, Уттар-Прадеш, за 90 хвилин їзди від столиці країни Делі.

У селі нема ані лікаря, ані медичного закладу. Поблизу, як зазначається, є державна лікарня, але в ній немає вільних ліжок, а жителі села кажуть, що не можуть дозволити собі приватні клініки.

Хворі лежать на розкладачках під деревом, а пакет з глюкозою звисає з гілки. Навколо пасуться корови, а на землі розкидані шприци і порожні пакети з ліками.

Дехто вважає, що лежання під деревом, відомим лікувальними властивостями, підвищить рівень кисню в організмі людини. Проте нема жодних наукових підстав для цього твердження.

Індія є одним з епіцентрів пандемії у світі. Щоденно на Індію припадає близько третини усіх виявлених у світі випадків коронавірусу. Прем’єр Індії Нарендра Моді заявив, що країна зіштовхнулася з «цунамі» інфікувань.

Загальна кількість інфікованих в Індії становить понад 25,2 мільйона.

Від наслідків захворювання померло понад 278 тисяч осіб. Індія разом з США та Бразилією є однією з найбільш постраждалих від пандемії країн.

Нагадаємо, індійське керівництво визнало факт масштабного скидання до річки Ганг тіл людей, померлих від коронавірусу.