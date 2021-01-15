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    Французи провели першу в світі операцію з пересадки обох рук та плечей

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    Операція в лікарні імені Едуара Ерріо тривала 15 годин - Французи провели першу в світі операцію з пересадки обох рук та плечей
    Операція в лікарні імені Едуара Ерріо тривала 15 годин
    Фото з видання Gilmore Health

    Пересадку зробили колишньому електрику, якому ампутували обидві руки в 26 років після удару струмом на лінії електропередачі

    У французькому Ліоні провели першу в світі операцію з пересадки обох рук та плечей. Про це повідомляє Gilmore Health.

    Зазначається, що пересадку зробили колишньому електрику, громадянину Ісландії, якому ампутували обидві руки в 26 років після удару струмом на лінії електропередачі.

    «Операція в лікарні імені Едуара Ерріо тривала 15 годин і для неї було мобілізовано цілий ряд лікарських бригад з різних державних і приватних медичних установ», ─ йдеться у повідомленні.

    Наголошується, що раніше проводили трансплантацію обох рук, але без плечей.

    Зараз 48-річний громадянин Ісландії знаходиться в стабільному стані.

    Як повідомляє видання 20 Minutes, чоловік переїхав до Ліона в 2013 році, через два роки після того, як його досьє на пересадку було прийнято. Він знаходився в списку очікування п'ять років.

    Як повідомлялося, в Україні за минулий рік медики провели сім трансплантацій серця, 19 – печінки, 91 - нирки і 138 – кісткового мозку. 

    Як відомо, Кабмін зафіксував вартість пересадки органів. Найдешевшою в Україні, за рішенням уряду, стане трансплантація нирки від 324 тисяч гривень, а найдорожчою – пересадка печінки.

    Також у 2020 році кардіохірурги провели унікальну операцію з пересадки серця у Рівному. 

    Крім того, черкаські лікарі провели другу успішну пересадку нирки. Пересаджували орган від матері Надії до доньки Віри. Нині пацієнтки почувають себе добре та готуються повертатися додому – на Кіровоградщину.

    До слова, у грудні 2020 року в Україні вперше пересадили нирку дитині. Донором став український актор Андрій Панас, який загинув після нещасного випадку: артист отримав набряк мозку після падіння, що призвело до смерті. Органи Андрія трансплантували чотирьом людям - операція врятувала їм життя. 

    Теги: Франція лікар лікарня
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