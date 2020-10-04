Всесвітньовідомий модельєр помер від коронавірусу



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Кендзо Такада, який заснував бренд Kenzo, помер на 82-му році життя

Дизайнер помер в американській лікарні Нейи-сюр-Сен

Японський дизайнер Кендзо Такада, який заснував бренд Kenzo, помер на 82-му році життя від коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Засновник модного будинку Kenzo, модельєр Кендзо Такада помер від коронавірусу у 81-річному віці.

Кар’єра Кендзо Такади в індустрії моди розпочався в 1970 році, коли журнал Elle опублікував на обкладинці фото однієї з моделей з його виставки. Вже на наступний рік він представив свою колекцію в Нью-Йорку і Токіо, а ще за кілька років епатував публіку, влаштувавши показ мод в цирку – сам Кендзо виїхав на арену на слоні.

Головною рисою одягу Kenzo стали природні мотиви, яскраві кольори і гра з великими пропорціями і силуетами. У 1980-х роках під брендом стали випускати дитячий одяг, товари для дому та парфумерію.

Кендзо Такада залишив модний будинок в 1999 році. Зараз Kenzo входить в концерн LVMH.

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