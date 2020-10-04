Всесвітньовідомий модельєр помер від коронавірусу
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Японський дизайнер Кендзо Такада, який заснував бренд Kenzo, помер на 82-му році життя від коронавірусу.
Про це повідомляє Reuters.
Засновник модного будинку Kenzo, модельєр Кендзо Такада помер від коронавірусу у 81-річному віці.
Головною рисою одягу Kenzo стали природні мотиви, яскраві кольори і гра з великими пропорціями і силуетами. У 1980-х роках під брендом стали випускати дитячий одяг, товари для дому та парфумерію.
Кендзо Такада залишив модний будинок в 1999 році. Зараз Kenzo входить в концерн LVMH.
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