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    У світі

    Всесвітньовідомий модельєр помер від коронавірусу

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    Кендзо Такада, який заснував бренд Kenzo, помер на 82-му році життя&nbsp; - Всесвітньовідомий модельєр помер від коронавірусу
    Кендзо Такада, який заснував бренд Kenzo, помер на 82-му році життя 

    Дизайнер помер в американській лікарні Нейи-сюр-Сен

    Японський дизайнер Кендзо Такада, який заснував бренд Kenzo, помер на 82-му році життя від коронавірусу.

    Про це повідомляє Reuters.

    Засновник модного будинку Kenzo, модельєр Кендзо Такада помер від коронавірусу у 81-річному віці.

    Кар’єра Кендзо Такади в індустрії моди розпочався в 1970 році, коли журнал Elle опублікував на обкладинці фото однієї з моделей з його виставки. Вже на наступний рік він представив свою колекцію в Нью-Йорку і Токіо, а ще за кілька років епатував публіку, влаштувавши показ мод в цирку – сам Кендзо виїхав на арену на слоні.

    Головною рисою одягу Kenzo стали природні мотиви, яскраві кольори і гра з великими пропорціями і силуетами. У 1980-х роках під брендом стали випускати дитячий одяг, товари для дому та парфумерію.

    Кендзо Такада залишив модний будинок в 1999 році. Зараз Kenzo входить в концерн LVMH.

    Нагадаємо, у Львові від коронавірусу помер лікар з 45-річним стажем.

    Як повідомлялося, померла українська журналістка і дисидентка Раїса Руденко.

    мода и красота коронавірус
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