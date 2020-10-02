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    У Римі ввели обов'язковий масковий режим

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    <span>В Італії напередодні вперше з кінця квітня зареєстровано понад 2 тисячі нових випадків коронавірусу</span> - У Римі ввели обов'язковий масковий режим
    В Італії напередодні вперше з кінця квітня зареєстровано понад 2 тисячі нових випадків коронавірусу

    Режим запровадили також у прилеглому до столиці регіоні Лаціо

    Від сьогодні в італійському Римі ввели обов'язковий масковий режим через збільшення кількості заражень коронавірусом. Про це повідомляє Reuters.

    Як повідомляється, в Італії напередодні вперше з кінця квітня зареєстровано понад 2 тисячі нових випадків коронавірусу. На Лаціо припадає близько 265 з цих випадків. Низка інших регіонів Італії, в тому числі Кампанія з центром в Неаполі, вже зробили носіння маски обов'язковим на вулиці. Раніше її потрібно було носити тільки в закритих громадських місцях.

    Глава охорони здоров'я Лаціо Алессіо Д'Амато заявив, що більшість випадків пов'язані з недотриманням маскового режиму і соціального дистанціювання.

    Нагадаємо, уряд Польщі знову посилив карантинні обмеження через різке зростання інфікованих Covid-19.

    Крім того, у Франції почали діяти нові карантинні обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом. В Австрії ввели масковий режим в магазинах і школах.
    Польща Італія уряд
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