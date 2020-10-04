Найбільше бракує медсестер. Директорка «ковідної» лікарні назвала головну проблему



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Мостепан розповіла про велику нестачу медичних працівників в лікарнях

«Наші люди надзвичайно втомлені. Ми ж уже пів року в такому режимі працюємо», – пояснює Тетяна Мостепан

Директорка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан розповіла про велику нестачу кадрів в лікарнях. Про це вона зазначила в інтерв’ю «Главкому».

«Бракує молодшого, середнього медичного персоналу. У всіх лікарнях така проблема, мова насамперед про медсестер», – зазначила лікарка.

Також, Мостепан прокоментувала ефективність надбавок у 300% медичним працівникам.

«Звичайно, з цими надбавками виходить набагато більше зарплата, ніж раніше. Але, скажу відверто, люди наші надзвичайно втомлені. Ми ж уже пів року в такому режимі працюємо. Це не звичайна робота, яка була раніше. Весь час в костюмах, в стресі. Завідувачка одного з наших відділень днями згадувала: коли вперше у квітні одягла цей костюм, то сиділа і плакала. Після цього перенесла до лікарні свої засоби особистої гігієни і сказала чоловікові, що може не повернутися в якийсь день додому, бо сама захворіє. Звичайно, на початках у всіх був стрес, бо ніхто раніше з цим не стикався. Цей приклад до того, щоби ви розуміли, в якому стані, стресі був медичний персонал у березні. Коли у нас був міністр Степанов, то він одягнув костюм і зайшов до відділення. Тоді вийшов і сказав, що нашим лікарям треба п’ять разів на день дякувати. Мокрі, з відбитками від окулярів і масок, вони отримують не такі зарплати, як у їхніх колег за кордоном, що працюють з хворими з Covid-19. Так, нині вони більші, але до зарплат в інших країнах далеко. Так чи інакше, у наших лікарів філософія – хто, якщо не ми? Зараз трохи змінилася ситуація, якщо порівнювати з березнем. Але все одно. Герой навіть той електрик, який заходить у червону зону, одягаючись в ці всі костюми, і ремонтує ту розетку», – пояснила лікарка.