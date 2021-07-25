Медики розповіли про вплив коронавірусу на увагу та пам’ять

Після коронавірусу люди нерідко скаржаться на погіршення пам’яті

Як і будь-який вірус, коронавірус негативно позначається на капілярному кровотоку і впливає на центральну і периферичну нервову систему, що може привести до проблем з увагою і пам’яттю. Про це попередив лікар-психотерапевт вищої категорії Олександр Федорович.

Лікар пояснив, що через погіршення кровотоку мозок фактично голодує. Крім того, будь-яка людина, яка щойно перенесла захворювання, швидко втомлюється, і їй потрібно більше часу на відпочинок.

«Такі проблеми, як концентрація уваги, пам’ять та інші форми вегетативного реагування, абсолютно нормальні і нічого катастрофічного тут немає», – підкреслив експерт.

Завідувач відділу клінічної психології наукового центру Сергій Ениколопов, своєю чергою, розповів, що після ковіда люди нерідко скаржаться на погіршення пам’яті, а ось проблеми з концентрацією уваги зустрічаються набагато рідше. За словами Еніколопова, повне відновлення когнітивних функцій може зайняти не менш як місяць. Водночас у перехворілих також спостерігаються психологічні проблеми – люди скаржаться на пригнічений настрій, тривогу і депресію.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 286 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 19, медпрацівників – 2. Також за минулу добу госпіталізовано – 422 особи, летальних випадків – 12, одужало – 159 осіб.

Як повідомлялося, упродовж минулої доби в Україні вакцинували проти коронавірусу 71571 людину.