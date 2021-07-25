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    На Львівщині виявили хворих, заражених штамом коронавірусу «Дельта»

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    Стан хворих з&nbsp;позитивною динамікою - На Львівщині виявили хворих, заражених штамом коронавірусу «Дельта»

    Стан хворих з позитивною динамікою

    Фото з відкритих джерел

    Двоє хворих повернулись з Великобританії, а один – з Росії

    У Львівській області зафіксовано три випадки захворювання коронавірусом, викликаного штамом «Дельта». Про це повідомили у Львівській ОДА

    На дослідження до Центру громадського здоров’я Києва раніше направили шість тестів ПЛР з Львівщини з підозрою на наявність штаму «Дельта». У трьох з них підтвердили наявність штаму.

    Як повідомляється, двоє хворих під час інкубаційного періоду перебували в Великій Британії, ще одна людина – у Росії

    «Всі проходили стаціонарне лікування. Стан хворих з позитивною динамікою», – зазначено в повідомленні.

    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 286 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 19, медпрацівників – 2. Також за минулу добу госпіталізовано – 422 особи, летальних випадків – 12, одужало – 159 осіб.

    До слова, фахівці з Британської служби охорони здоров’я (PHE) виявили в країні випадки зараження новою мутацією коронавірусу B.1.621. Вже підтверджено 16 випадків зараження новим штамом Covid.

    Як повідомлялося, у двох областях України динаміка госпіталізації через Covid-19 перевищує допустимий рівень.

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    Теги: Львівщина епідемія коронавірус
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    На Львівщині виявили хворих, заражених штамом коронавірусу «Дельта»