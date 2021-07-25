  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    За добу від коронавірусу вакцинували майже 72 тисячі осіб

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вакцинацію здійснювали силами 272 мобільних бригад з імунізації - За добу від коронавірусу вакцинували майже 72 тисячі осіб

    Вакцинацію здійснювали силами 272 мобільних бригад з імунізації

    Фото з відкритих джерел

    Найбільшу кількість щеплень минулої доби було проведено в м. Києві

    Упродовж минулої доби, 24 липня, в Україні вакцинували проти коронавірусу 71571 людину. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

    З щеплених, вакциновано першою дозою – 50421 чоловік, завершили вакцинацію (отримані дві дози) – 21150 осіб.

    Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 4763443 щеплення. Вакциновано – 3060561 особа, з них отримані першу дозу – 3060559 людей, завершили вакцинацію (отримані дві дози) – 1702884 особи (з них 2 людини отримали першу дозу за кордон).

    Вакцинацію здійснювали силами 272 мобільних бригад з імунізації, 741 пункт щеплень і 501 центр вакцинації.

    upload-1627192533791

    Найбільшу кількість щеплень за 24 липня 2021 року було проведено в м. Києві – 9970 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – також у м. Києві – 712461 щеплення.

    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 286 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 19, медпрацівників – 2. Також за минулу добу госпіталізовано – 422 особи, летальних випадків – 12, одужало – 159 осіб.

    Читайте також: Діти рухаються менше години на день – дослідження
    Теги: діти хвороби епідемія щеплення чоловік вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    За добу від коронавірусу вакцинували майже 72 тисячі осіб