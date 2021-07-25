За добу від коронавірусу вакцинували майже 72 тисячі осіб

Найбільшу кількість щеплень минулої доби було проведено в м. Києві

Упродовж минулої доби, 24 липня, в Україні вакцинували проти коронавірусу 71571 людину. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

З щеплених, вакциновано першою дозою – 50421 чоловік, завершили вакцинацію (отримані дві дози) – 21150 осіб.

Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 4763443 щеплення. Вакциновано – 3060561 особа, з них отримані першу дозу – 3060559 людей, завершили вакцинацію (отримані дві дози) – 1702884 особи (з них 2 людини отримали першу дозу за кордон).

Вакцинацію здійснювали силами 272 мобільних бригад з імунізації, 741 пункт щеплень і 501 центр вакцинації.

Найбільшу кількість щеплень за 24 липня 2021 року було проведено в м. Києві – 9970 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – також у м. Києві – 712461 щеплення.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 286 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 19, медпрацівників – 2. Також за минулу добу госпіталізовано – 422 особи, летальних випадків – 12, одужало – 159 осіб.