Минулої доби в Україні зафіксовано 286 нових випадків коронавірусу

За останню добу найбільша кількість випадків захворювання зареєстрована у м. Київ

Станом на 25 липня, в Україні зафіксовано 286 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 19, медпрацівників – 2. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 422 особи;

летальних випадків – 12;

одужало – 159 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 26197 осіб,

методом ІФА – 2823 осіб,

експрес-тестами – 10386 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2248450 осіб;

одужало – 2184195 осіб;

летальних випадків – 52847;

проведено ПЛР-тестувань – 11271382.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запоріжській (18) областях.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 745 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 51, медпрацівників – 20. Також за минулу добу госпіталізовано – 395 осіб, летальних випадків – 24, одужало – 394 особи.