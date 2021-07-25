Минулої доби в Україні зафіксовано 286 нових випадків коронавірусу
За останню добу найбільша кількість випадків захворювання зареєстрована у м. Київ
Станом на 25 липня, в Україні зафіксовано 286 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 19, медпрацівників – 2. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 422 особи;
- летальних випадків – 12;
- одужало – 159 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 26197 осіб,
- методом ІФА – 2823 осіб,
- експрес-тестами – 10386 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2248450 осіб;
- одужало – 2184195 осіб;
- летальних випадків – 52847;
- проведено ПЛР-тестувань – 11271382.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запоріжській (18) областях.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 745 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 51, медпрацівників – 20. Також за минулу добу госпіталізовано – 395 осіб, летальних випадків – 24, одужало – 394 особи.