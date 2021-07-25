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    Минулої доби в Україні зафіксовано 286 нових випадків коронавірусу

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    Напередодні від коронавірусу померли 12 українців - Минулої доби в Україні зафіксовано 286 нових випадків коронавірусу
    Напередодні від коронавірусу померли 12 українців
    Фото з відкритих джерел

    За останню добу найбільша кількість випадків захворювання зареєстрована у м. Київ

    Станом на 25 липня, в Україні зафіксовано 286 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 19, медпрацівників – 2. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 422 особи;
    • летальних випадків – 12;
    • одужало – 159 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 26197 осіб,
    • методом ІФА – 2823 осіб,
    • експрес-тестами – 10386 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2248450 осіб;
    • одужало – 2184195 осіб;
    • летальних випадків – 52847;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11271382.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запоріжській (18) областях.

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    Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 745 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 51, медпрацівників – 20. Також за минулу добу госпіталізовано – 395 осіб, летальних випадків – 24, одужало – 394 особи.

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    Теги: діти хвороби епідемія коронавірус
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    Минулої доби в Україні зафіксовано 286 нових випадків коронавірусу