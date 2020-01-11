Меркель обговорила з Путіним подальші кроки у «нормандському форматі»



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Фото: Reuters

У нас є основа і нам потрібно з цим працювати – у нас є певні складнощі, але у нас є твердий намір – канцлер Німеччини

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що обговорила у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним подальші дії у «нормандському форматі».

Про це повідомляє УНІАН.

«Ми обговорили «нормандський формат». У Парижі у нас, як я б сказала, пройшла частково успішна зустріч, на якій ми не змогли вирішити всі проблеми. Однак до кінця року був проведений обмін полоненими, зараз приймаються зусилля з припинення вогню – це все правильно», – сказала Меркель.

За словами Меркель, вона сподівається, що на наступному саміті «нормандського формату» буде досягнутий прогрес по Донбасу.

«Зараз ми продовжимо роботу, щоб на наступному саміті досягти подальшого прогресу відповідно до мінських домовленостей. У нас є основа і нам потрібно з цим працювати – у нас є певні складнощі, але у нас є твердий намір», – сказала канцлер Німеччини.

В свою чергу, Путін закликав керівництво України почати реалізацію заходів щодо врегулювання ситуації на сході країни відповідно до Мінських угод, незважаючи ні на які внутрішньополітичні труднощі.

Як повідомлялося, канцлерка Німеччини Ангела Меркель 11 січня відвідає Росію з робочим візитом. Її запросив президент РФ Володимир Путін.