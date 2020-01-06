Меркель 11 січня в Москві зустрінеться з Путіним
Меркель і Путін, зокрема, планують обговорити війну на Донбасі
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель 11 січня відвідає Росію з робочим візитом. Її запросив президент РФ Володимир Путін.
Про це повідомили у пресслужбі Кремля.
Зазначено, що Меркель і Путін планують обговорити зокрема ситуацію в Сирії, Лівії та ескалацію напруженості на Близькому Сході після американського авіаудару поблизу Багдада 3 січня, унаслідок якого загинув іранський генерал Касем Сулеймані.
Також говоритимуть про війну на Донбасі та домовленості, досягнуті на саміті в «нормандському форматі» 9 грудня 2019 року в Парижі.
Нагадаємо, 18 серпня 2018 року президент РФ Володимир Путін та канцлер Німеччини Ангела Меркель провели зустріч в урядовій резиденції Мезеберг під Берліном. Переговори тривали близько 3,5 годин.