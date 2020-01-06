Меркель 11 січня в Москві зустрінеться з Путіним



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Меркель і Путін, зокрема, планують обговорити війну на Донбасі

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель 11 січня відвідає Росію з робочим візитом. Її запросив президент РФ Володимир Путін.

Про це повідомили у пресслужбі Кремля.

Зазначено, що Меркель і Путін планують обговорити зокрема ситуацію в Сирії, Лівії та ескалацію напруженості на Близькому Сході після американського авіаудару поблизу Багдада 3 січня, унаслідок якого загинув іранський генерал Касем Сулеймані.

Також говоритимуть про війну на Донбасі та домовленості, досягнуті на саміті в «нормандському форматі» 9 грудня 2019 року в Парижі.

Нагадаємо, 18 серпня 2018 року президент РФ Володимир Путін та канцлер Німеччини Ангела Меркель провели зустріч в урядовій резиденції Мезеберг під Берліном. Переговори тривали близько 3,5 годин.