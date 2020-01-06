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    Меркель 11 січня в Москві зустрінеться з Путіним

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    Меркель 11 січня в Москві зустрінеться з Путіним

    Меркель і Путін, зокрема, планують обговорити війну на Донбасі

    Канцлерка Німеччини Ангела Меркель 11 січня відвідає Росію з робочим візитом. Її запросив президент РФ Володимир Путін.

    Про це повідомили у пресслужбі Кремля.

    Зазначено, що Меркель і Путін планують обговорити зокрема ситуацію в Сирії, Лівії та ескалацію напруженості на Близькому Сході після американського авіаудару поблизу Багдада 3 січня, унаслідок якого загинув іранський генерал Касем Сулеймані.

    Також говоритимуть про війну на Донбасі та домовленості, досягнуті на саміті в «нормандському форматі» 9 грудня 2019 року в Парижі.

    Нагадаємо, 18 серпня 2018 року президент РФ Володимир Путін та канцлер Німеччини Ангела Меркель провели зустріч в урядовій резиденції Мезеберг під Берліном. Переговори тривали близько 3,5 годин.

    Росія Донбас Сирія Ангела Меркель війна Путін
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