Наступна Нормандська зустріч. Марчук розказав, яке завдання стоїть перед Зеленським



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген Марчук говорить, що Москва будь-який невигідний для себе прогрес в Мінську блокує

Колишній представник України у Тристоронній контактній групі вважає, що на наступному саміті варто нагадати про Крим

Євген Марчук, колишній прем'єрміністр, екссекретар РНБО, ексміністр оборони, колишній представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях вважає, на наступній Нормандській зустрічі президенту Володимиру Зеленському варто домовлятися з Росією про припинення вогню. Таку думку Марчук висловив в інтерв’ю «Главкому».

Марчук вірить, що наступна зустріч у Нормандському форматі відбудеться, хоча є ризики.

«Якщо виходити з того Комюніке, яке було прийняте за результатами попередньої зустрічі, то поки що відбувся тільки обмін утримуваних осіб. Підбір ще трьох ділянок для взаємного розведення військ, думаю, відбудеться. Я знаю, росіяни в Мінську зараз пропонують «унікальну» методику – одну ділянку пропонує Україна і по одній ОРДО і ОРЛО. А російська сторона буде грати роль «іхтамнєта». З таким підходом ми ніяк не можемо погодитися», - стверджує Марчук.

Колишній представник України у Тристоронній контактній групі запевняє, що і з розмінуванням можна домовитись, бо є взаємна зацікавленість, а от припинення вогню залишається дуже проблематичним.

«Після 1 січня бойовики неодноразово порушували режим тиші і на це має бути наша гостра реакція. Технологічно процедури і механізми цього процесу розроблені в Мінську дуже детально, маємо досвід, як організаційно забезпечити припинення вогню. Але все впирається в одне – яку команду дасть Москва», - пояснив Марчук.

Екссекретар РНБО говорить, що Москва будь-який невигідний для себе прогрес в Мінську блокує. «Крім того їй потрібно постійно тримати Україну в напрузі, постійно залякувати, періодично підтягуючи до нашого кордону то батальйонні тактичні групи, то польові госпіталі…», - зауважив Марчук

Колишній представник України у Тристоронній контактній групі нагадав, що у прийнятому Комюніке вказано, що представники СММ ОБСЄ повинні мати «безпечний і надійний доступ по всієї території України…». «А оскільки Крим сьогодні міжнародно визнана територія України, то це означає, що ОБСЄ має доступ і до Криму. А ми добре знаємо, що після 9 грудня 2019 року і до сьогодні бойовики багаторазово протидіяли патрулям СММ у доступі до відповідних об’єктів і територій. Чому ми ніяк не реагуємо на цю обставину? Адже це невиконання останніх домовленостей, досягнутих у Парижі», - запитує Євген Марчук.

Також колишній міністр оборони рекомендує нашій владі на наступний саміт Нормадської четвірки винести пропозицію щодо виведення снайперських груп від лінії фронту. «Це б суттєво зменшило кількість загиблих на лінії фронту. Ми в Мінську не один раз вносили таку пропозицію, але досягти домовленостей так і не вдавалось. У 2019 році 35 наших воїнів стали жертвами ворожих снайперів», - наголосив ексміністр оборони і додав, що це теж людям треба пояснити.

Нагадаємо, Євген Марчук був першим головою СБУ, четвертим прем’єрміністром, ексміністром оборони, який брав участь у врегулюванні російсько-українського конфлікту навколо острова Тузла ще у 2003 році. Від травня 2015 року – Марчук представляв Україну у підгрупі з питань безпеки тристоронньої контактної групи на Мінських переговорах щодо ОРДЛО. З листопада 2018-го президент Порошенко уповноважив Марчука представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. 19 травня минулого року – через місяць після президентських виборів – президент Зеленський звільнив Марчука від виконання цих обов'язків.

Читайте також: