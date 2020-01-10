Марчук пояснив, чого бракує українцям, аби перемогти Путіна



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Євген Марчук вважає, що критикувати владу треба і є за що, але створювати картинку для російського телебачення в день переговорів недалекоглядно

«Консолідація суспільства під час війни – базовий критерій національної безпеки», - наголошує колишній представник України у Тристоронній контактній групі

Євген Марчук, колишній прем'єрміністр, екссекретар РНБО, ексміністр оборони, колишній представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях вважає, що Україні треба негайно зробити серйозну корекцію внутрішньої політики. Таку думку Марчук висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами колишнього урядовця, «проблема консолідації суспільства під час війни входить у першу трійку найважливіших базових критеріїв національної безпеки». «За три місяці до наступної зустрічі в Парижі в умовах нашої розбурханої демократії хоч трохи консолідувати суспільство буде дуже важко. І, особливо, з урахуванням вкрай помилкового пасажу президента Зеленського в його Новорічному зверненні», - зауважив ексміністр оборони.

І все ж, на думку екссекретаря РНБО, потрібно, щоб у президента Зеленського на переговорах «за плечима» був потенціал консолідованого суспільства.

«Критикувати владу, звичайно, треба і є за що. Але створювати картинку для російського телебачення в день переговорів (9 грудня у Парижі – «Главком») було недалекоглядно. Російські телеканали використали це і одразу почали просувати риторику, що українці не підтримують Зеленського», - зазначив Марчук.

Колишній представник України у Тристоронній контактній групі нагадав, як «навіть сам Путін згадував розмову Зеленського з добровольцями підчас розведення військ біля Золотого, мовляв, хто в Україні реально є господарем?»

Марчук підкреслює, що всі меседжі російського телебачення були націлені «на те, щоб не допустити консолідації українців навколо проблеми війни і миру».

Нагадаємо, Євген Марчук був першим головою СБУ, четвертим прем’єрміністром, ексміністром оборони, який брав участь у врегулюванні російсько-українського конфлікту навколо острова Тузла ще у 2003 році. Від травня 2015 року – Марчук представляв Україну у підгрупі з питань безпеки тристоронньої контактної групи на Мінських переговорах щодо ОРДЛО. З листопада 2018-го президент Порошенко уповноважив Марчука представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. 19 травня минулого року – через місяць після президентських виборів – президент Зеленський звільнив Марчука від виконання цих обов'язків.

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