Меркель прокоментувала свої напади тремтіння



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Ангела Меркель

За словами Меркель, вона має «особисту зацікавленість у тому, щоб залишатися здоровою»

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, коментуючи напади тремтіння на офіційних заходах, заявила, що відповідально ставиться до свого здоров’я.

Про це повідомляє Reuters.

«По-перше, ви можете виходити з того, що я розумію всю відповідальність на займаній мною посаді і тому відповідально ставлюся до питань, пов’язаних зі здоров’ям», - сказала канцлер.

За словами Меркель, вона також має «особисту зацікавленість у тому, щоб залишатися здоровою», і стежить за своїм здоров’ям.

Нагадаємо, Меркель у середу знову почувалася недобре, що стало очевидним під час церемонії офіційної зустрічі прем'єр-міністра Фінляндії Антті Рінне.

На публіці погіршення самопочуття Меркель сталося вже втретє за три останні тижні. Цього разу прояви фізичної слабкості тривали дещо менше, ніж під час подібної офіційної церемонії перед відомством канцлера на честь візиту президента України Володимира Зеленського у червні.

Тоді Меркель так само трусило під час виконання гімну.

Згодом канцлер пояснила свій стан нестачею рідини та спекою.

Наступного разу Меркель стало погано через 9 днів, під час спільної федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром церемонії представлення нового міністра юстиції Крістін Ламбрехт у палаці Белвю.