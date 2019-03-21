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    У світі

    Меркель має зустрітися з Путіним на форумі громадських товариств

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    Востаннє Ангела Меркель зустрічалася з Путіним на &laquo;Петербурзькому діалозі&raquo; у 2012 році в Москві - Меркель має зустрітися з Путіним на форумі громадських товариств
    Востаннє Ангела Меркель зустрічалася з Путіним на «Петербурзькому діалозі» у 2012 році в Москві

    Форум громадських товариств Німеччини і РФ («Петербурзький діалог») пройде у середині липня в німецькому Петерсберзі

    Німецький канцлер Ангела Меркель вперше після анексії Криму може взяти участь у форумі «Петербурзький діалог», що пройде за участю президента РФ Путіна. Про це повідомляє боннська газета General-Anzeiger з посиланням на свої джерела.

    Як зазначається, форум громадських товариств Німеччини і РФ («Петербурзький діалог») пройде у середині липня в німецькому Петерсберзі.

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    Зокрема, про запрошення Путіна на форум поінформував російський співголова заходу Віктор Зубков. Німецька сторона також запросила Меркель.

    Видання стверджує, що подібні запрошення робляться, коли є висока ймовірність їх прийняття.

    Водночас, німецький співголова форуму Рональд Пофалла не став прямо підтверджувати участь Меркель і Путіна, але зазначив, що очікує візит високоповажних гостей.

    Відзначимо, «Петербурзький діалог» було створено за ініціативи Путіна і колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера в 2001 році. Востаннє Путін і Меркель зустрічалися на «Петербурзькому діалозі» у 2012 році в Москві.

    Нагадаємо, в грудні Меркель закликала Путіна звільнити захоплених в Керченській протоці українських моряків.

    Крім того, німецький канцлер підкреслювала, що Німеччина підтримує розширення санкцій проти РФ за агресію в українському Криму та на Донбасі.

     

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