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    Стрілок із Нової Зеландії закликав «вбити Меркель та Ердогана»

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    <span>Стрілянина в мечеті Нової Зеландії сталася 15 березня&nbsp;</span> - Стрілок із Нової Зеландії закликав «вбити Меркель та Ердогана»
    Стрілянина в мечеті Нової Зеландії сталася 15 березня 

    Перед нападом Брентон виклав у Twitter 37-сторінковий маніфест — так само, як зробив Брейвік перед своїм нападом

    Австралієць Брентон Таррант, підозрюваний у стрілянині в мечеті в Новій Зеландії, напередодні нападу в соцмережах опублікував маніфест із закликом до вбивства канцлера ФРН Ангели Меркель і президента Туреччини Таїпа Ердогана. Про це в повідомляє місцева газета New Zealand Herald.

    Також відомо, що поліція затримала чотирьох осіб.

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    «Чотири людини перебувають під вартою - три чоловіки і одна жінка. У поліції поки немає інформації про мотиви стрілків», - йдеться в повідомленні правоохоронців.

    Поліція ще знешкодила низку саморобних вибухових пристроїв, виявлених в автомобілях після обстрілу мечеті.

    Прем'єр-міністр Жасінда Ардерн назвала подію «одним з найпохмуріших днів Нової Зеландії». Школи та державні установи закриті. Поліція закликає місцевих жителів залишатися вдома.

    Раніше повідомлялося, що в Новій Зеландії сталася стрілянина. В результаті стрілянини в двох мечетях міста Крайстчерч загинули 27 осіб. У лікарні доставлено близько 30 поранених. На момент захоплення в будівлях залишалися близько 200 і 300 осіб відповідно.

    Пізніше повідомлялося, що одним зі стрілків, які відкрили вогонь в двох мечетях в місті Крайстчерч в Новій Зеландії, був 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він знімав на відео, як стріляв у жертв. І напередодні написав 74-сторінковий маніфест, з якого зрозуміло, що це терористичний акт.

     

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