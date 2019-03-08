Меркель відкинула пропозицію США відправити кораблі в Керченську протоку



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Канцлер Німеччини Ангела Меркель

Меркель казала, що розгляне можливість одноразового проведення спільних маневрів ВМС ФРН і Франції у Керченській протоці

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відкинула в лютому пропозицію віце-президента США Майкла Пенси направити військові кораблі ФРН через Керченську протоку, щоб продемонструвати Росії жорстку позицію Заходу.

Про це повідомляє Bloomberg.

На Мюнхенській конференції з безпеки Пенс запропонував Меркель направити військові кораблі через протоку. Меркель сказала, що розгляне можливість одноразового проведення таких спільних маневрів ВМС ФРН і Франції. Однак у кінцевому результаті, зазначає Bloomberg, канцлер ФРН відкинула пропозицію Пенса.

Вона начебто послалася на позицію президента України Петра Порошенка, який вважав таку міру недостатньою.

Пізніше влада Франції також відмовився направити військові кораблі в Керченську протоку.

Нагадаємо, восени 2018 року уряд Німеччини відхилив заклик України надіслати німецькі військові кораблі до Чорного моря у зв'язку з агресивними діями Росії в Керченській протоці.

Раніше Порошенко закликав країни НАТО направити військові кораблі в Азовське море після атаки Росії на українських моряків у Керченській протоці.

Канцлер ФРН Ангела Меркель підтвердила свою позицію: конфлікт на сході України має бути вирішений дипломатичними засобами, але санкції проти РФ вона підтримує.

Як повідомлялося, прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксира «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.