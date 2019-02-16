Порошенко – Меркель: Необхідно посилити тиск на Росію



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Переговори президента України Петра Порошенка і канцлера Німеччини Ангели Меркель

Петро Порошенко і Ангела Меркель скоординували дії з метою запровадження «Азовського пакету» санкцій

Президент України Петро Порошенко в рамках участі у Мюнхенській безпековій конференції провів переговори з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.

Співрозмовники обговорили шляхи протидії російській агресії проти України.

Порошенко наголосив на важливості посилення тиску на Росію для звільнення полонених українських моряків, незаконно затриманих у Керченській протоці, а також усіх українських заручників, що незаконно утримуються як в Росії, так і на окупованих нею територіях Донбасу та Криму.

Сторони скоординували дії з метою запровадження «Азовського пакету» санкцій.

Однією з важливих тем переговорів стало питання запобігання російському втручанню в президентські вибори в Україні.

Нагадаємо, під час панельної дискусії Мюнхенській конференції з питань безпеки Ангела Меркель заявила, що Європа повинна зберігати партнерство з Росією.

Також у відповідях на запитання Меркель кількаразово підтримала добудову нової гілки «Північного потоку», відкинувши критику цього рішення, що лунає від партнерів.