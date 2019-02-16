Порошенко – Меркель: Необхідно посилити тиск на Росію
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Петро Порошенко і Ангела Меркель скоординували дії з метою запровадження «Азовського пакету» санкцій
Президент України Петро Порошенко в рамках участі у Мюнхенській безпековій конференції провів переговори з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.
Співрозмовники обговорили шляхи протидії російській агресії проти України.
Порошенко наголосив на важливості посилення тиску на Росію для звільнення полонених українських моряків, незаконно затриманих у Керченській протоці, а також усіх українських заручників, що незаконно утримуються як в Росії, так і на окупованих нею територіях Донбасу та Криму.
Сторони скоординували дії з метою запровадження «Азовського пакету» санкцій.
Однією з важливих тем переговорів стало питання запобігання російському втручанню в президентські вибори в Україні.
Нагадаємо, під час панельної дискусії Мюнхенській конференції з питань безпеки Ангела Меркель заявила, що Європа повинна зберігати партнерство з Росією.
Також у відповідях на запитання Меркель кількаразово підтримала добудову нової гілки «Північного потоку», відкинувши критику цього рішення, що лунає від партнерів.