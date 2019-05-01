Меркель: загроза від «Ісламської держави» досі залишається



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Канцлер Німеччини Ангела Меркель

За словами Меркель, попри втрату територій ІДІЛ не зникла повністю

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що загроза від бойовиків «Ісламської держави» (ІДІЛ) досі повністю не ліквідована.

Про це вона заявила у вівторок, 30 квітня, у Берліні після зустрічі із прем'єром Іраку Аділем Абдул-Махді.

«Ми ще певний час будемо змушені займатися питанням, як можна остаточно перемогти ІДІЛ», - зазначила канцлер.

За її словами, попри втрату територій ІДІЛ не зникла повністю. На думку Меркель, це добре ілюструє відео із лідером ІДІЛ Абу Бакром аль-Багдаді, яке було оприлюднене напередодні.

Абдул-Махді також зазначив, що попри «болісні поразки», яких зазнала «Ісламська держава», терористичну організацію не було знищено остаточно. За словами прем'єра Іраку, ІДІЛ є великою і розгалуженою організацією та надалі намагатиметься вчиняти теракти, подібні до скоєних на Шрі-Ланці у минулі пасхальні вихідні.

Також Абдул-Махді заявив, що відео з аль-Багдаді було зняте у «віддаленій місцевості», але не уточнив, про яку саме країну йдеться. За словами прем'єра Іраку, метою цього відеоролика була мобілізація бойовиків ІДІЛ та підготовка до подальших терористичних атак.

Нагадаємо, напередодні лідер терористичного угрупування «Ісламська держава» Абу-Бакр-аль-Багдаді вперше за п’ять років з'явився на відео.

На відео він визнає поразку в останньому оплоті угруповання в Сирії, але обіцяє «довгу битву попереду».

Представник Держдепартаменту заявив, що США продовжать працювати над тим, щоб над ватажками терористичного угруповання «Ісламська держава» відбулося правосуддя.

До слова, влітку 2018 року терористи «Ісламської держави» оприлюднили аудіозвернення свого ватажка Аль-Багдаді.

Джерело: DW