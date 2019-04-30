У Держдепі відреагували на нове відео з ватажком «Ісламської держави»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Напередодні лідер ІДІЛ Абу-Бакр-аль-Багдаді вперше за п’ять років з'явився на відео

США будуть вивчати достовірність відеозапису

Представник Держдепартаменту заявив, що США продовжать працювати над тим, щоб над ватажками терористичного угруповання «Ісламська держава» відбулося правосуддя.

Коментуючи недавній відеозапис, на якому імовірно зафіксовано засновника ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді, представник Держдепу повідомив, що США будуть вивчати його достовірність і нададуть висновки розвідувальному співтовариству.

Він також зазначив, що розгром бойовиків в Іраку і Сирії завдав сильного удару по всіх терористах, однак додав, що боротьба не закінчилася.

Нагадаємо, напередодні лідер терористичного угрупування «Ісламська держава» Абу-Бакр-аль-Багдаді вперше за п’ять років з'явився на відео.

На відео він визнає поразку в останньому оплоті угруповання в Сирії, але обіцяє «довгу битву попереду».

До слова, влітку 2018 року терористи «Ісламської держави» оприлюднили аудіозвернення свого ватажка Аль-Багдаді.

Джерело: Кореспондент.net