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    Ватажок ІДІЛ вперше за п’ять років з'явився на відео

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    Лідер &laquo;Ісламської держави&raquo; Абу-Бакр-аль-Багдаді - Ватажок ІДІЛ вперше за п’ять років з'явився на відео
    Лідер «Ісламської держави» Абу-Бакр-аль-Багдаді

    Абу-Бакр-аль-Багдаді визнав поразку в останньому ІДІЛ в Сирії

    Лідер терористичного угрупування «Ісламська держава» Абу-Бакр-аль-Багдаді вперше за п’ять років з'явився на відео.

    Про це повідомляє Associated Press.

    На відео він визнає поразку в останньому оплоті угруповання в Сирії, але обіцяє «довгу битву попереду».

    Зазначається, що на відео аль-Багдаді з густою сивою і рудою бородою, одягнений в чорну мантію з бежевим жилетом сидить на підлозі з автоматом. Він говорить з трьома чоловіками, які сидять навпроти нього. Їхні обличчя були закриті.

    Це перше відео, що з'явилося після того, як аль-Багдаді виступив з проповіддю в мечеті аль-Нурі в іракському місті Мосул в 2014 році. 

    Нагадаємо, влітку 2018 року терористи «Ісламської держави» оприлюднили аудіозвернення свого ватажка Аль-Багдаді.

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