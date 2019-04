Ватажок ІДІЛ вперше за п’ять років з'явився на відео

Абу-Бакр-аль-Багдаді визнав поразку в останньому ІДІЛ в Сирії

Лідер терористичного угрупування «Ісламська держава» Абу-Бакр-аль-Багдаді вперше за п’ять років з'явився на відео.

Про це повідомляє Associated Press.

На відео він визнає поразку в останньому оплоті угруповання в Сирії, але обіцяє «довгу битву попереду».

Зазначається, що на відео аль-Багдаді з густою сивою і рудою бородою, одягнений в чорну мантію з бежевим жилетом сидить на підлозі з автоматом. Він говорить з трьома чоловіками, які сидять навпроти нього. Їхні обличчя були закриті.

Huge. #ISIS releases 18 minute long video of Abu Bakr al-Baghdadi where he says that Easter bombings in Sri Lanka were ISIS response to losses in its last territorial stronghold of Baghouz in Syria. Last video of Baghdadi was from grand Al-Nuri mosque of Mosul in July, 2014. pic.twitter.com/v6zYnbFQMA