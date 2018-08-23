Терористи «Ісламської держави» оприлюднили звернення свого ватажка Аль-Багдаді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото з відкритих джерел Аль-Багдаді

На записі Аль-Багдаді закликає до джихаду

Терористичне угруповання «Ісламська держава» оприлюднило перший з останній рік аудіозапис із зверненням свого лідера Абу Бакра аль-Багдаді. Ймовірно, запис є підтвердженням того, що лідер живий.

55-хвилинну промову опублікували на інтернет-каналі «Ісламської держави» з нагоди початку Курбан-байраму. Вона стала першою з вересня 2017 року, повідомляє The Times.

На записі Аль-Багдаді закликає вірних до джихаду.

«Для моджахедів масштаби перемоги або поразки не залежать від того, що місто втратили або віддали тому, хто має повітряну перевагу, міжконтинентальні ракети або розумні бомби», — йдеться у заяві.

Лідера «Ісламської держави» часто оголошували вбитим або пораненим.

Вважається, що Аль-Багдаді дістав поранення під час авіаудару сил США на початку 2015 року, але достатньо відновився, щоб зберегти прямий контроль над групою.