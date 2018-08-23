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    Терористи «Ісламської держави» оприлюднили звернення свого ватажка Аль-Багдаді

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    <span>Аль-Багдаді</span> - Терористи «Ісламської держави» оприлюднили звернення свого ватажка Аль-Багдаді
    Фото з відкритих джерел
    Аль-Багдаді

    На записі Аль-Багдаді закликає до джихаду

    Терористичне угруповання «Ісламська держава» оприлюднило перший з останній рік аудіозапис із зверненням свого лідера Абу Бакра аль-Багдаді. Ймовірно, запис є підтвердженням того, що лідер живий.

    55-хвилинну промову опублікували на інтернет-каналі «Ісламської держави» з нагоди початку Курбан-байраму. Вона стала першою з вересня 2017 року, повідомляє The Times.

    На записі Аль-Багдаді закликає вірних до джихаду.

    «Для моджахедів масштаби перемоги або поразки не залежать від того, що місто втратили або віддали тому, хто має повітряну перевагу, міжконтинентальні ракети або розумні бомби», — йдеться у заяві.

    Лідера «Ісламської держави» часто оголошували вбитим або пораненим.

    Вважається, що Аль-Багдаді дістав поранення під час авіаудару сил США на початку 2015 року, але достатньо відновився, щоб зберегти прямий контроль над групою.

     

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    ІДІЛ тероризм Ісламська держава
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