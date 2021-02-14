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    До Землі наближається найбільший і найшвидший астероїд: чого очікувати

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    Повз Землю пролетить найбільший і найшвидший астероїд - До Землі наближається найбільший і найшвидший астероїд: чого очікувати
    Повз Землю пролетить найбільший і найшвидший астероїд

    Вчені встановили швидкість, з якою рухається астероїд – рекордні 124 тисяч кілометрів на годину

    Величезний астероїд, розміри якого порівнюють з Каліфорнійським мостом «Золоті Ворота», наблизиться до Землі в березні. Астрономи назвали дату, коли небесне тіло підійде на максимальну відстань до планети, а також оцінили можливі ризики.

    Про це повідомляє Live Science.

    Вчені розрахували, що березневий астероїд буде найбільшим і найбільш швидким у 2021 році.

    Офіційно астероїд названо 231937 (2001 FO32), має діаметр від 0,8 до 1,7 кілометра, від 0,5 до 1 милі.

    Він досягне 2 мільйонів кілометрів від Землі вже 21 березня, в день весняного рівнодення.

    Хоча експерти кажуть, що астероїд нічим не загрожує планеті, його зараховують до потенційно небезпечних. Тобто таких, за якими треба пильно стежити, вивчаючи його траєкторію і ймовірність загрози при наступному зближенні.

    Критерії NASA говорять про те, що астероїди діаметром понад 140 метрів і близькістю до планети менше 7,5 млн кілометрів несуть потенційну загрозу.

    Вчені встановили швидкість, з якою рухається астероїд – рекордні 124 тисяч кілометрів на годину.

    Астрономи запевняють, що жоден відомий астероїд не представляє значного ризику для Землі протягом наступних 100 років. Зараз найбільшою відомою загрозою є астероїд (410777) 2009 FD, який має шанс на 1 714 (менше 0,2%) вразити Землю в 2185 році.

    Нагадаємо, 29 січня, повз Землю пролетів астероїд 2021 AG7, довжина якого більша, ніж чотири автобуси.

    Теги: космос NASA астероїд
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