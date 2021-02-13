Китайський апарат зробив вражаючі кадри Марса на його орбіті (відео)

Через кілька місяців марсохід Tianwen-1 буде намагатися сісти на поверхню Марса

Головною метою місії є пошук слідів життя на планеті

Національне космічне агентство, на честь китайського нового року, показало вдалі відео та фото поверхні Марса, які були зроблені напередодні космічним апаратом з марсоходом Tianwen-1 на борту.

Відео опублікували на сайті China National Space Administration.

На орбіту Марса він вийшов 10 лютого, і встиг зняти поверхню планети. Відео з відмінною деталізацією, можна розглянути навіть кратери на поверхні Червоної планети.

Вже через кілька місяців марсохід Tianwen-1 буде намагатися сісти на поверхню Марса. Якщо все вийде, то Китай, якому належить дане обладнання, стане другою після США країною, яка успішно посадила марсохід на поверхню цієї планети.

Фахівці, які відправляли космічний апарат до Марсу ще в червні місяці розповідала, що головною метою їх місії є пошук слідів життя на планеті. Крім того, всі країни, які відправляють свої апарати до поверхні Червоної планети об’єднані спільною метою, дізнатися про планету досить, щоб надалі її можна було колонізувати.

Нагадаємо, 31 січня, Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) почало розслідування відносно компанії SpaceX Ілона Маска через порушення ліцензії на запуск космічних кораблів. Приводом для розгляду став випробувальний політ ракети Starship в грудні 2020 року, який закінчився вибухом при посадці.

Як повідомлялося, Україна хоч вивести на навколоземну орбіту космічний апарат дистанційного зондування Землі.