Мей готує Британію до дострокових виборів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тереза Мей

Вибори заплановані на листопад

Команда прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей таємно готує проведення дострокових парламентських виборів, щоб заручитися підтримкою громадськості після того, як лідери ЄС відкинули план Мей щодо Brexit.

Про це повідомило в неділю видання The Sunday Times з посиланням на два джерела у команді британського прем'єра. За даними видання, вибори заплановані на листопад.

Дострокові вибори необхідні, щоб Мей отримала підтримку свого плану «Чекерс» щодо виходу країни з Євросоюзу та зберегла роботу.

Одне з джерел видання повідомило, що Мей готова піти у відставку наступного літа, щоб уникнути вотуму недовіри уряду.

Після неформального саміту ЄС у Зальцбурзі Мей заявила, що переговори між ЄС і Британією щодо Brexit зайшли у глухий кут. Голова Європейської Ради Дональд Туск заявив, що запропонований Мей «план Чекерс» про майбутні взаємини з ЄС не спрацює.

Держави-члени ЄС та головний переговірник Брюсселя Мішель Барньє вже давно попереджають про те, що вони не приймуть пропозиції Терези Мей. Брюссель стверджує, що її план розділить єдиний ринок ЄС.

Джерело: Європейська правда