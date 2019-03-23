Мей написала депутатам листа із чотирма варіантами щодо Brexit



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Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей

Тереза Мей сказала депутатам, що, можливо, третє голосування щодо її угоди про Brexit не відбудуться наступного тижня

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей може не винести на третє голосування свою угоду про Brexit, якщо в парламенті не набереться достатньої підтримки.

Про це повідомляє BBC з посиланням на лист Мей депутатам.

«Тереза Мей сказала депутатам, що, можливо, третє голосування щодо її угоди про Brexit не відбудуться наступного тижня, якщо не буде достатньої підтримки для її прийняття», - йдеться в повідомленні.

У листі депутатам прем'єр-міністр зазначила, що зараз уряд має чотири чітких варіанти: прийняти угоду, попросити про довгу відстрочку виходу з ЄС, відкликати статтю 50 Договору про ЄС або ж вийти з блоку без угоди.

Нагадаємо, лідери країн Євросоюзу під час саміту 21 березня погодилися відтермінувати вихід Великої Британії з Євросоюзу до 22 травня, але за умови, якщо британський парламент підтримає угоду Лондона з Брюсселем.

Європейська Рада визначила декілька сценаріїв щодо виходу Великобританії з ЄС та визначила дві дати реалізації статті 50 Угоди ЄС.

Також ЗМІ повідомляли, що у ЄС припускають відтермінування Brexit до кінця року.

До слова, експерти оцінили збитки від Brexit в десятки мільярдів євро.