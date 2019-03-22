Експерти оцінили збитки від Brexit в десятки мільярдів євро



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Вихід Британії з ЄС позначиться на економіці Західної Європи

«Жорсткий» Brexit призведе до щорічних збитків у 57,3 млрд євро для Британії і 40,4 млрд євро для решти країн ЄС

Через Brexit британці і європейці втратять десятки мільярдів євро доходів. Про це свідчить дослідження німецького фонду Bertelsmann, повідомляє Politico.

При цьому «жорсткий» Brexit - коли Велика Британія вийде з ЄС без угоди - особливо сильно вдарить і по громадянах Євросоюзу, і по громадянах Великої Британії. Він призведе до щорічних збитків у 57,3 млрд євро для Великої Британії і 40,4 млрд євро для решти 27 держав-членів Євросоюзу.

Тільки одна Німеччина втратить щорічний дохід у 9,5 мільярда євро, Франції та Італії дослідження прогнозує вісім і шість млрд євро щорічних втрат доходу для двох країн відповідно.

«М'який» Brexit - вихід Британії з угодою - теж дорого обійдеться Європі, хоча і значно менше, ніж «жорсткий» Brexit. У Великій Британії втрати доходів у разі «м'якого» Brexit складуть 32 мільярди євро в рік, тоді як в інших країнах ЄС - 22 мільярди євро.

Як відомо, лідери країн Євросоюзу під час саміту 21 березня погодилися відтермінувати вихід Великої Британії з Євросоюзу до 22 травня, але за умови, якщо британський парламент підтримає угоду Лондона з Брюсселем.

Слід також зазначити, що станом на 21 березня понад 830 тисяч британців підписалися під зверненням з вимогою не виходити з ЄС.

Нагадаємо, 20 березня голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що коротке відтермінування дати Brexit є можливим за умови, що британський парламент схвалить угоду про вихід з блоку наступного тижня.

Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звернулася до Туска з проханням офіційно відтермінувати Brexit.

Під час виступу в парламенті Мей наголосила, що вона «не готова відкласти Brexit далі, ніж до 30 червня» і не планує просити про продовження цього терміну.

Прем’єр Ірландії підтримав перенесення дати Brexit.

Нагадаємо, у Єврокомісії стримано відреагували на результати останнього голосування британського парламенту щодо виходу Великобританії з ЄС.

Раніше повідомлялося, що очільниця британського уряду Тереза Мей спробує переконати 10 депутатів із Демократичної юніоністської партії підтримати її угоду із ЄС.