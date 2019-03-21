Країни ЄС погодилися відтермінувати Brexit до 22 травня



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Саміт Євросоюзу дасть Британії відстрочку по виходу із ЄС

Лідери країн Євросоюзу під час саміту 21 березня погодилися відтермінувати вихід Великої Британії з Євросоюзу до 22 травня, але за умови, якщо британський парламент підтримає угоду Лондона з Брюсселем.

У проекті комюніке за підсумками саміту йдеться, що відтермінування Brexit до 30 червня, про яке просила прем’єрка Сполученого Королівства Тереза Мей, неможливе.

Відтермінування на більший термін не влаштовує ЄС, бо влада Великої Британії не планує проводити на свої території вибори до європейського парламенту, які відбудуться наприкінці травня.

«З огляду на те, що Велика Британія не має наміру проводити вибори до Європейського парламенту, продовження терміну після цієї дати неможливе», — йдеться в документі.

Слід також зазначити, що на сьогоднішній день понад 830 тисяч британців підписалися під зверненням з вимогою не виходити з ЄС.

Нагадаємо, 20 березня голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що коротке відтермінування дати Brexit є можливим за умови, що британський парламент схвалить угоду про вихід з блоку наступного тижня.

Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звернулася до Туска з проханням офіційно відтермінувати Brexit.

Під час виступу в парламенті Мей наголосила, що вона «не готова відкласти Brexit далі, ніж до 30 червня» і не планує просити про продовження цього терміну.

Прем’єр Ірландії підтримав перенесення дати Brexit.

Нагадаємо, у Єврокомісії стримано відреагували на результати останнього голосування британського парламенту щодо виходу Великобританії з ЄС.

Раніше повідомлялося, що очільниця британського уряду Тереза Мей спробує переконати 10 депутатів із Демократичної юніоністської партії підтримати її угоду із ЄС.