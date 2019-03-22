Bloomberg: у ЄС припускають відтермінування Brexit до кінця року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У ЄС пропонують відкласти вихід Британії на дев'ять місяців

Євросоюз розглядає питання про те, щоб переконати Британію відкласти Brexit на дев'ять місяців, пише ЗМІ

Брюссель може запропонувати Британії відкласти вихід із ЄС на дев'ять місяців, якщо парламент країни не проголосує наступного тижня за угоду.

Як повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерело, учасники саміту ЄС 21 березня обговорювали варіант перенесення Brexit на дев'ять місяців.

«Євросоюз розглядає питання про те, щоб переконати Британію відкласти Brexit на дев'ять місяців, якщо британський парламент наступного тижня не погодиться із пропозицією Терези Мей», - пише ЗМІ з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.

Раніше повідомлялося, що лідери країн Євросоюзу під час саміту 21 березня погодилися відтермінувати вихід Великої Британії з Євросоюзу до 22 травня, але за умови, якщо британський парламент підтримає угоду Лондона з Брюсселем.

Слід також зазначити, що станом на 21 березня понад 830 тисяч британців підписалися під зверненням з вимогою не виходити з ЄС.

До слова, експерти оцінили збитки від Brexit в десятки мільярдів євро.

Нагадаємо, 20 березня голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що коротке відтермінування дати Brexit є можливим за умови, що британський парламент схвалить угоду про вихід з блоку наступного тижня.

Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звернулася до Туска з проханням офіційно відтермінувати Brexit.

Під час виступу в парламенті Мей наголосила, що вона «не готова відкласти Brexit далі, ніж до 30 червня» і не планує просити про продовження цього терміну.

Прем’єр Ірландії підтримав перенесення дати Brexit.

Нагадаємо, у Єврокомісії стримано відреагували на результати останнього голосування британського парламенту щодо виходу Великобританії з ЄС.

Раніше повідомлялося, що очільниця британського уряду Тереза Мей спробує переконати 10 депутатів із Демократичної юніоністської партії підтримати її угоду із ЄС.