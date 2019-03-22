Туск прокоментував рішення Євроради відтермінувати дату Brexit



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Президент Європейської Ради Дональд Туск

За словами Туска, ЄС та прем’єр Британії «досягли згоди»

Європейська Рада визначила декілька сценаріїв щодо виходу Великобританії з ЄС та визначила дві дати реалізації статті 50 Угоди ЄС.

Про це за підсумками першого дня зустрічі лідерів держав та урядів ЄС у Брюсселі повідомив президент Європейської Ради Дональд Туск.

Перша дата – продовження процедури Brexit до 22 травня, якщо Угода про вихід буде ухвалена британською Палатою представників на наступному тижні. Якщо британський парламент не зможе прийняти такого рішення, вихід країни з ЄС буде відтерміновано до 12 квітня.

«Під час зустрічі прем’єр-міністр Мей повторила власний запит про продовження реалізації статті 50 Угоди ЄС (щодо виходу) до 30 червня, та про ухвалення так званої Страсбурзької угоди. Під час обговорення між 27 країнами лідери сприйняли цей запит в позитивному дусі. Європейська Рада вирішила ухвалити Страсбурзьку угоду у контексті продовження. Наше рішення передбачає два сценарії. Перший – якщо Угода про вихід пройде через палату представників на наступному тижні, Європейська Рада погодилася на продовження до 22 травня. За другим сценарієм, якщо угода про вихід не буде ухвалена Палатою представників наступного тижня, Європейська Рада погодилася на продовження до 12 квітня», - зазначив Дональд Туск.

Він пояснив, що за другим сценарієм саме до 12 квітня Великобританія має Визначити власний шлях щодо руху вперед.

«На практиці це означає, що до цієї дати всі варіанти будуть залишатися відкритими, Уряд Великобританії все ще матиме вибір між Угодою, виходом без угоди, можливість довгого продовження, або відкликання статті 50. 12 квітня є ключовою датою, тому що Великобританія має прийняти рішення, чи проводити європейські парламентські вибори. Якщо вона не зробить цього до цього часу, варіант із довгим продовженням буде автоматично можливим», - зауважив Дональд Туск.

Президент Європейської Ради нагадав, що, відповідно до угоди ЄС, будь-яке рішення щодо продовження має прийматися одностайно 27 країнами ЄС та країною, про яку йдеться (яка має намір вийти з ЄС).

«Саме тому у четвер ввечері я кілька разів зустрічався з прем’єром Мей, аби переконатися, що Великобританія приймає запропоновані сценарії продовження. Я з задоволенням можу підтвердити, що ми досягли згоди», - додав Туск.

Раніше повідомлялося, що лідери країн Євросоюзу під час саміту 21 березня погодилися відтермінувати вихід Великої Британії з Євросоюзу до 22 травня, але за умови, якщо британський парламент підтримає угоду Лондона з Брюсселем.

Також ЗМІ повідомляли, що у ЄС припускають відтермінування Brexit до кінця року.

Слід також зазначити, що станом на 21 березня понад 830 тисяч британців підписалися під зверненням з вимогою не виходити з ЄС.

До слова, експерти оцінили збитки від Brexit в десятки мільярдів євро.

Нагадаємо, 20 березня голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що коротке відтермінування дати Brexit є можливим за умови, що британський парламент схвалить угоду про вихід з блоку наступного тижня.

Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звернулася до Туска з проханням офіційно відтермінувати Brexit.

Під час виступу в парламенті Мей наголосила, що вона «не готова відкласти Brexit далі, ніж до 30 червня» і не планує просити про продовження цього терміну.

Прем’єр Ірландії підтримав перенесення дати Brexit.

Нагадаємо, у Єврокомісії стримано відреагували на результати останнього голосування британського парламенту щодо виходу Великобританії з ЄС.

Раніше повідомлялося, що очільниця британського уряду Тереза Мей спробує переконати 10 депутатів із Демократичної юніоністської партії підтримати її угоду із ЄС.

Джерело: Укрінформ