Microsoft найняла юристів для розслідування сексуальних домагань Гейтса

Білл Гейтс пішов із ради директорів Microsoft у 2020 році ще до завершення розслідування

Керівництво Microsoft оголосило про початок нового розслідування проти колишнього глави корпорації Білла Гейтса через випадки сексу зі співробітницями. Про це повідомляється у пресрелізі ради директорів американської компанії.

Згідно із документом, розслідування проведе юридична фірма Arent Fox. Такі заходи вжито з метою перегляду політики щодо сексуальних домагань та дискримінації всередині компанії.

За підсумками розслідування Arent Fox представить Microsoft звіт, у якому будуть узагальнені всі розслідування сексуальних домагань проти членів ради директорів та керівництва корпорації. У тому числі перевірять звинувачення на адресу Гейтса, які вперше були розглянуті ще у 2019 році.

Раніше повідомлялося, що керівництво Microsoft дізналося про сексуальні стосунки Гейтса з колегами всередині компанії ще в 2008 році і рекомендувало негайно це припинити.

Білл Гейтс пішов із ради директорів Microsoft у 2020 році ще до завершення розслідування. Представник Гейтса стверджував, що його рішення піти з посади «не пов'язане з цим питанням».

Нагадаємо, найбільше піддається обговорень роман Білла Гейтса зі співробітницею компанії в 2000 році, коли той ще був головою ради директорів. Керівництво Microsoft запустило розслідування по цій справі 2 роки тому, а на початку 2020 року Гейтс покинув раду директорів. Однак представник Гейтса заявив, що дане рішення ніяк не пов'язане зі скандалом.

Microsoft зіткнулася і з іншими звинуваченнями від співробітників, які зіштовхнулися з гендерною дискримінацією та харассмент. У 2015 році на компанію подали колективний позов, в якому колишня працівниця вказала на несправедливе до неї ставлення за статевою приналежністю. На це в Microsoft відповіли, що вони «звикли розділяти робочу силу».

Звинувачення на адресу неналежної поведінки Гейтса на робочому місці посипалися після того, як на початку травня засновник Microsoft повідомив про розлучення з дружиною Меліндою Гейтс.

Білл і Мелінда Гейтс оголосили про розлучення 4 травня. За даними видання TMZ, з проханням про розлучення в суд звернулася Мелінда. За її словами, їх з Гейтсом шлюб був безповоротно зруйнований. Відзначається, що в документах про розлучення не було інформації про шлюбний контракт. При цьому раніше подружжя уклали договір про роздільне проживання.

До оголошення про розлучення Forbes оцінював статки Гейтса в $130 млрд, Bloomberg – у $146 млрд.

Згодом стало відомо, що розлучення Білла Гейтса зв'язали з мільйонером-педофілом Епштейном.