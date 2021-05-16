Мелінда Гейтс після розлучення отримала акції на $3 млрд

Білл і Мелінда Гейтс оголосили про розлучення на початку травня

До оголошення про розлучення Forbes оцінював статки Гейтса в $130 млрд, Bloomberg – у $146 млрд

Після розлучення із засновником Microsoft Біллом Гейтсом його колишня дружина Мелінда Гейтс отримала акції на суму $3 млрд.

Про це повідомляє Bloomberg.

Після того, як у травні 2021 року подружжя оголосило про розлучення, інвестиційна компанія Cascade Investment, створена Біллом Гейтсом, передала Мелінді Гейтс акції на загальну суму, яка перевищує $3 млрд.

Мелінда Гейтс вже отримала від Cascade Investment акції таких компаній як американський виробник сільськогосподарської техніки John Deere, мексиканський виробник напоїв Coca-Cola Femsa, Канадська національна залізниця.

Білл і Мелінда Гейтс оголосили про розлучення 4 травня. За даними видання TMZ, з проханням про розлучення в суд звернулася Мелінда. За її словами, їх з Гейтсом шлюб був безповоротно зруйнований. Відзначається, що в документах про розлучення не було інформації про шлюбний контракт. При цьому раніше подружжя уклали договір про роздільне проживання.

До оголошення про розлучення Forbes оцінював статки Гейтса в $130 млрд, Bloomberg – у $146 млрд.

Згодом стало відомо, що розлучення Білла Гейтса зв'язали з мільйонером-педофілом Епштейном.

До слова, нещодавно відомий український дизайнер розлучився після восьми років шлюбу.