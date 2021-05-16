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    Економіка та фінанси

    Мелінда Гейтс після розлучення отримала акції на $3 млрд

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    Білл і Мелінда Гейтс оголосили про розлучення на початку травня - Мелінда Гейтс після розлучення отримала акції на $3 млрд

    Білл і Мелінда Гейтс оголосили про розлучення на початку травня

    До оголошення про розлучення Forbes оцінював статки Гейтса в $130 млрд, Bloomberg – у $146 млрд

    Після розлучення із засновником Microsoft Біллом Гейтсом його колишня дружина Мелінда Гейтс отримала акції на суму $3 млрд.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    Після того, як у травні 2021 року подружжя оголосило про розлучення, інвестиційна компанія Cascade Investment, створена Біллом Гейтсом, передала Мелінді Гейтс акції на загальну суму, яка перевищує $3 млрд.

    Мелінда Гейтс вже отримала від Cascade Investment акції таких компаній як американський виробник сільськогосподарської техніки John Deere, мексиканський виробник напоїв Coca-Cola Femsa, Канадська національна залізниця.

    Білл і Мелінда Гейтс оголосили про розлучення 4 травня. За даними видання TMZ, з проханням про розлучення в суд звернулася Мелінда. За її словами, їх з Гейтсом шлюб був безповоротно зруйнований. Відзначається, що в документах про розлучення не було інформації про шлюбний контракт. При цьому раніше подружжя уклали договір про роздільне проживання.

    До оголошення про розлучення Forbes оцінював статки Гейтса в $130 млрд, Bloomberg – у $146 млрд.

    Згодом стало відомо, що розлучення Білла Гейтса зв'язали з мільйонером-педофілом Епштейном.

    До слова, нещодавно відомий український дизайнер розлучився після восьми років шлюбу.

    Теги: гроші бізнес шлюб Білл Гейтс дружина
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