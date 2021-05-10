Розлучення Білла Гейтса зв'язали з мільйонером-педофілом Епштейном

Контакти Гейтса з Епштейном стали «одним з джерел для занепокоєння» Мелінди

Розлучення засновника Microsoft Білла Гейтса і його дружини Мелінди може бути пов'язаний з його контактами з американським мільйонером-педофілом Джеффрі Епштейном. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За даними співрозмовників видання, контакти Гейтса з Епштейном стали «одним з джерел для занепокоєння» Мелінди. Як розповів колишній співробітник благодійного фонду Гейтсів, побоювання Мелінди почалися в 2013 році після першої зустрічі пари з мільйонером, який пізніше був звинувачений в торгівлі неповнолітніми з метою їх сексуальної експлуатації.

Видання уточнює, що Мелінда Гейтс почала консультуватися з адвокатами про розлучення з Біллом з 2019 року, називаючи їх шлюб «безповоротно зруйнованим». Зокрема, вона кілька разів спілкувалася з юристами в жовтні 2019 року, коли в ЗМІ з'явилася інформація про декілька зустрічей Гейтса і Епштейна вже після того, як проти мільйонера були висунуті звинувачення в зґвалтуваннях. Тоді представник засновника Microsoft Брижитт Арнольд заявляла, що підприємці обговорювали питання благодійності і Гейтс шкодував про це і визнавав зустрічі з Епштейном помилкою.

Представники Білла і Мелінди Гейтс відмовилися коментувати причини розлучення, зазначає газета.

Білл Гейтс і його дружина Мелінда оголосили про розлучення 4 травня. За даними видання TMZ, з проханням про розлучення в суд звернулася Мелінда. За її словами, їх з Гейтсом шлюб був безповоротно зруйнований. Відзначається, що в документах про розлучення не було інформації про шлюбний контракт. При цьому раніше подружжя уклали договір про роздільне проживання.

Джеффрі Епштейну пред'являлися звинувачення в створенні кримінальної мережі, яка дозволяла йому сексуально експлуатувати дівчат, в тому числі 14-річних, і знущатися над ними. За деякими даними, він займався торгівлею людьми аж до 2019 року. Американського фінансиста затримала 6 липня 2019 року в Нью-Йорку. У серпні того ж року він звів рахунки з життям у тюремній камері, не дочекавшись судового процесу.