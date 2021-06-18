Секс-скандал з Біллом Гейтсом поставив під загрозу Microsoft

Microsoft зіткнулася із звинуваченнями від співробітників, які зіштовхнулися з гендерною дискримінацією та харассмент

Один з найбільших інвесторів закликав Microsoft боротися з домаганнями всередині компанії після секс-скандалу за участю її засновника Білла Гейтса, передає CNN.

Це допоможе уникнути правових та репутаційних ризиків, а також збереже цінність акцій компанії.

У резолюції, опублікованій 17 червня, впливова інвестиційна фірма Arjuna Capital закликала ІТ-компанію публікувати щорічну доповідь про транспарентність, де будуть детально описані політика щодо сексуальних домагань і розслідування передбачуваних інцидентів.

«До Microsoft зараз прикута пильна увага громадськості в зв'язку з численними заявами про харассмент і нездатністю вирішити їх адекватно і прозоро. Повідомлення про сексуальні домагання Білла Гейтса до співробітників лише загострили побоювання і піддали сумнівам культуру, встановлену вищим керівництвом», - заявила керуючий партнер Arjuna Capital Наташа Ламб.

Microsoft же відмовився коментувати резолюцію.

Найбільше піддається обговорень роман Білла Гейтса зі співробітницею компанії в 2000 році, коли той ще був головою ради директорів. Керівництво Microsoft запустило розслідування по цій справі 2 роки тому, а на початку 2020 року Гейтс покинув раду директорів. Однак представник Гейтса заявив, що дане рішення ніяк не пов'язане зі скандалом.

Microsoft зіткнулася і з іншими звинуваченнями від співробітників, які зіштовхнулися з гендерною дискримінацією та харассмент. У 2015 році на компанію подали колективний позов, в якому колишня працівниця вказала на несправедливе до неї ставлення за статевою приналежністю. На це в Microsoft відповіли, що вони «звикли розділяти робочу силу».

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла оголосив в листі до співробітників про перегляд підходу до вирішення кадрових суперечок і пообіцяв більше підтримки і відкритості з боку компанії. Місяць тому Сатья Наделла відповів на звинувачення на адресу Білла Гейтса і питання до корпоративної культури.

«Microsoft в 2021 році сильно відрізняється від того, що був у 2000-му. Для мене і для кожного в компанії важлива наша культура, наше розмаїття, наша залученість, зокрема, в щоденні проблеми наших людей. Це в величезному пріоритеті», - сказав Сатья Наделла раніше в інтерв'ю.

У своїй резолюції Arjuna Capital зажадала від ІТ-компанії оприлюднити результати незалежних розслідувань у справах про неправомірну поведінку, а також вказати кількість випадків сексуальних домагань. Інвестори вважають, що Microsoft необхідно створити культуру підзвітності та прозорості, яка захистить працівників від харассмента і дискримінації. Остання резолюція по справі Microsoft буде винесена на зборах акціонерів у грудні цього року.

Arjuna Capital натиснула і на інші технологічні компанії та великі підприємства, серед яких Facebook, Amazon та Twitter. Компанії зіткнулися з проблемами нерівності доходів, порушенням громадянських прав, ігноруванням зміни клімату і сексуальними домаганнями.

В останні кілька тижнів активно надходять звинувачення на адресу неналежної поведінки Гейтса на робочому місці. Вони посипалися після того, як на початку травня засновник Microsoft повідомив про розлучення з дружиною Меліндою Гейтс.

Білл і Мелінда Гейтс оголосили про розлучення 4 травня. За даними видання TMZ, з проханням про розлучення в суд звернулася Мелінда. За її словами, їх з Гейтсом шлюб був безповоротно зруйнований. Відзначається, що в документах про розлучення не було інформації про шлюбний контракт. При цьому раніше подружжя уклали договір про роздільне проживання.

До оголошення про розлучення Forbes оцінював статки Гейтса в $130 млрд, Bloomberg – у $146 млрд.

Згодом стало відомо, що розлучення Білла Гейтса зв'язали з мільйонером-педофілом Епштейном.