США скасовують візи для поляків



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Програма надає право перебувати без віз у США до 90 днів

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 4 жовтня, заявив, що офіційно дозволив включити Польщу до американської програми щодо скасування віз.

Про це повідомляє Reuters.

У минулому місяці Трамп заявив, що США дуже скоро запросять Польщу до програми візових винятків.

Ця програма надає громадянам країн-учасниць право в'їзду до Сполучених Штатів з метою бізнесу чи туризму до 90 днів без візи.

Раніше повідомлялось, що відсоток відмов у візових зверненнях до консульств США у Польщі вперше в історії впав нижче 3% - це необхідна умова для відповідності безвізовій програмі США.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський пропонує скасувати візи для низки країн заради медичного туризму. Він звернув увагу на те, що наразі з України на лікування закордон їде в тричі більше людей, ніж приїжджають в Україну. Тому питання розвитку медичного туризму дуже актуальне.

Також нагадаємо, що США посилять правила отримання віз і грінкарт. Нововведення, яке висунув помічник Трампа по боротьбі з імміграцією Стівен Міллер, набирає чинності 15 жовтня. У Службі громадянства та імміграції США вважають, що захід відповідає інтересам платників податків. Відразу після оголошення правила Національний центр імміграційного права (NILC) заявив, що подасть позов про його скасування.