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    США скасовують візи для поляків

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    США скасовують візи для поляків

    Програма надає право перебувати без віз у США до 90 днів

    Президент США Дональд Трамп сьогодні, 4 жовтня, заявив, що офіційно дозволив включити Польщу до американської програми щодо скасування віз.

    Про це повідомляє Reuters.

    У минулому місяці Трамп заявив, що США дуже скоро запросять Польщу до програми візових винятків.

    Ця програма надає громадянам країн-учасниць право в'їзду до Сполучених Штатів з метою бізнесу чи туризму до 90 днів без візи.

    Раніше повідомлялось, що відсоток відмов у візових зверненнях до консульств США у Польщі вперше в історії впав нижче 3% - це необхідна умова для відповідності безвізовій програмі США.

    Тим часом, президент України Володимир Зеленський пропонує скасувати візи для низки країн заради медичного туризму. Він звернув увагу на те, що наразі з України на лікування закордон їде в тричі більше людей, ніж приїжджають в Україну. Тому питання розвитку медичного туризму дуже актуальне.

    Також нагадаємо, що США посилять правила отримання віз і грінкарт. Нововведення, яке висунув помічник Трампа по боротьбі з імміграцією Стівен Міллер, набирає чинності 15 жовтня. У Службі громадянства та імміграції США вважають, що захід відповідає інтересам платників податків. Відразу після оголошення правила Національний центр імміграційного права (NILC) заявив, що подасть позов про його скасування.

     

    Польща США Дональд Трамп візи
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