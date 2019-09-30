У Британії заявили, що країна «перебуває у стані холодної війни» через російські кібератаки



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Майбутня війна в основному орієнтована на інформацію - Картер

Путін допоміг нам зрозуміти, чому ми маємо модернізуватися - начальник штабу оборони Британії

Великобританія постійно перебуває у стадії холодної війни через загрозу кібербезпеці країни з боку Росії

Про це повідомляється у Telegraph.

Як зауважив начальник штабу оборони Великобританії генерал Нік Картер, різниці між миром та війною більше не існує.

Генерал Картер зазначив, що традиційна концепція війни тільки на суші, на морі та в повітрі застаріла.

«Майбутня війна в основному орієнтована на інформацію. Вона буде більш складнішою і буде захоплювати нові області, зокрема, космосу та кібер», - підкреслив голова військового відомства Британії.

Разом з тим, генерали зазначив, що російський президент Путін був «найбільшим подарунком для НАТО після закінчення холодної війни».

«НАТО зараз має серйозні політичні проблеми. Путін допоміг нам зрозуміти, чому ми маємо модернізуватися. Ми повинні бути належним чином інтегровані на кожному рівні», - зазначив Картер.

«Росія сьогодні становить більшу загрозу, ніж п'ять років тому», - наголосив він.

Генерал також окреслив складність надійного військового стримування, такого як наразі в Прибалтиці, і водночас перетворення збройних сил в майбутнє поле битви, де, ймовірно, буде домінувати кібервійна.

Як раніше повідомлялося, Литва скасувала своє рішення запровадити електронне голосування для виборців через загрозу втручання з боку Росії.

Влада Чехії також заявляла, що російські хакери причетні до кібератак на їх Міністерство закордонних справ. Атака була здійснена у червні цього року.