  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Луценко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Схоже, у Зеленського готові змиритися, що Україна має долю бананової республіки

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Катерина Рожкова - Схоже, у Зеленського готові змиритися, що Україна має долю бананової республіки
    Катерина Рожкова

    Нові обличчя, старі серця...

    Прикро усвідомлювати, що якби не галас, котрий майстерно підняв Трамп з приводу корупційних дій Байдена, то у нас не було б шансу навіть переконати українців, що такі дії мали місце.

    Сама розмова на такі теми є підсвідомо табуйована в ЗМІ та соцмережах. Адже відомо, що усі американці – святі люди, і корупція щезає присутності будь-якого посадовця США в радіусі 30 метрів. І, звісно, піною б плювалися численні «активісти» та «блогери», котрі годуються з посольських та наближених рук.

    Зараз історія повторюється. Ще одна свята інституція (одного її очільника засудили за корупцію, іншого, здається, ще судять) під назвою МВФ вимагає від нас не розслідувати діяння Гонтарєвої. Чим не така сама ситуація, як з Байденом? Чим не використання посадових можливостей для незаконного тиску на Україну, перешкоджання роботі правосуддя?

    Слова в телефонній розмові заступниці Гонтарєвої Катерини Рожкової про «Лєрє два» слід розслідувати. Або змиритися з долею бананової республіки. Схоже, у Зеленського готові змиритися – бо Рожкову навіть не допитали.

    Нові обличчя, старі серця.

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Національний банк США Джозеф Байден Валерія Гонтарева корупція в Україні Володимир Зеленський Катерина Рожкова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат 7 і 8 скликань

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Юрій Винничук
    Юрій Винничук

    Український письменник

    Богдан Буткевич
    Богдан Буткевич
    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ