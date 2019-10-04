Схоже, у Зеленського готові змиритися, що Україна має долю бананової республіки

Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Ігор Луценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катерина Рожкова

Нові обличчя, старі серця...

Прикро усвідомлювати, що якби не галас, котрий майстерно підняв Трамп з приводу корупційних дій Байдена, то у нас не було б шансу навіть переконати українців, що такі дії мали місце.

Сама розмова на такі теми є підсвідомо табуйована в ЗМІ та соцмережах. Адже відомо, що усі американці – святі люди, і корупція щезає присутності будь-якого посадовця США в радіусі 30 метрів. І, звісно, піною б плювалися численні «активісти» та «блогери», котрі годуються з посольських та наближених рук.

Зараз історія повторюється. Ще одна свята інституція (одного її очільника засудили за корупцію, іншого, здається, ще судять) під назвою МВФ вимагає від нас не розслідувати діяння Гонтарєвої. Чим не така сама ситуація, як з Байденом? Чим не використання посадових можливостей для незаконного тиску на Україну, перешкоджання роботі правосуддя? Слова в телефонній розмові заступниці Гонтарєвої Катерини Рожкової про «Лєрє два» слід розслідувати. Або змиритися з долею бананової республіки. Схоже, у Зеленського готові змиритися – бо Рожкову навіть не допитали. Нові обличчя, старі серця.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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